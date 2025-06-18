Рада прийняла законопроєкт про запровадження інституту множинного громадянства в Україні

Парламент 18 червня прийняв закон про введення інституту множинного громадянства в Україні. Його підтримали 243 народні депутати.

Варто зауважити, що відповідний законопроєкт вперше на законодавчому рівні врегульовує питання множинного громадянства. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на нардепа Ярослава Железняка.

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Що відомо про запровадження інституту множинного громадянства

Верховна Рада прийняла законопроєкт №11469 про введення інституту множинного громадянства в Україні. За даними Железняка, всі правки врахували як було в редакції Комітету.

Цей документ розроблено у відповідь на демографічні та безпекові виклики, а також на потребу відновлення та збереження зв’язку з мільйонами українців за межами держави.