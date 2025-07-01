1 липня, 18:02
Мобілізація в Україні з 1 липня: де і як вручатимуть повістки
Основні тези
- З 1 липня 2025 року в Україні повістки для мобілізації можуть вручати у будь-якому місці, включаючи місце проживання, роботу, навчання або громадські місця.
- Процес вручення повісток супроводжується фото- та відеофіксацією, а відмова від отримання може призвести до адміністративної відповідальності.
З 1 липня 2025 року в Україні діють незмінні правила вручення повісток для мобілізації. Відмова від отримання повістки тягне за собою адміністративні наслідки.
Про це розповідає 24 Канал з посиланням на відповідні законодавчі норми, що прописані в постанові Кабінету міністрів №560 (від 16 травня 2024 року).
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З 1 липня в Україні вручатимуть повістки у будь-якому місці
Повістки можуть вручати в будь-якому місці – за адресою проживання, на роботі, навчанні, у громадських місцях, на блокпостах чи пунктах пропуску через кордон.
Де можуть вручати повістки
- За місцем проживання: особисто, через дільниці оповіщення, представників військових адміністрацій, територіальних центрів комплектування (ТЦК), а також через керівників багатоквартирних будинків або ОСББ.
- На роботі чи навчанні: працівники підприємств, закладів освіти, ТЦК або спеціальні групи оповіщення.
- У громадських місцях: на вулиці, у транспорті, на блокпостах, пунктах пропуску через державний кордон – представники ТЦК, поліції та військових адміністрацій.
- У ТЦК та соціальних центрах: повістки вручають військовослужбовці або працівники цих центрів.
Як відбувається вручення
- Повістки вручають у будь-який час доби.
- Процедура супроводжується обов’язковою фото- та відеофіксацією вручення за допомогою спеціальних технічних засобів.
- Отримання повістки підтверджується підписом особи або відеозаписом вручення чи відмови від неї.
- Можливе надсилання повістки поштою з фіксацією дати отримання або відмови.
Що робити, якщо відмовлятися від повістки
- Якщо особа відмовляється отримати повістку, складається акт про відмову, який підписують не менше двох членів групи оповіщення.
- Акт передається до територіального центру комплектування для подальших дій.
- Поліцейські мають право затримати особу в адміністративному порядку і доставити до ТЦК згідно зі статтями 261 і 262 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Як перевірити чинність повістки
- Перевірка здійснюється через QR-код на повістці або через мобільний застосунок електронного кабінету призовника.
- Повістки, оформлені через Єдиний державний реєстр, мають таку ж юридичну силу, як і повістки на паперових бланках.