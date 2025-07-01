Мобілізація в Україні з 1 липня: де і як вручатимуть повістки

З 1 липня 2025 року в Україні діють незмінні правила вручення повісток для мобілізації. Відмова від отримання повістки тягне за собою адміністративні наслідки.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на відповідні законодавчі норми, що прописані в постанові Кабінету міністрів №560 (від 16 травня 2024 року).

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З 1 липня в Україні вручатимуть повістки у будь-якому місці

Повістки можуть вручати в будь-якому місці – за адресою проживання, на роботі, навчанні, у громадських місцях, на блокпостах чи пунктах пропуску через кордон.

Де можуть вручати повістки

За місцем проживання: особисто, через дільниці оповіщення, представників військових адміністрацій, територіальних центрів комплектування (ТЦК), а також через керівників багатоквартирних будинків або ОСББ.

особисто, через дільниці оповіщення, представників військових адміністрацій, територіальних центрів комплектування (ТЦК), а також через керівників багатоквартирних будинків або ОСББ. На роботі чи навчанні: працівники підприємств, закладів освіти, ТЦК або спеціальні групи оповіщення.

працівники підприємств, закладів освіти, ТЦК або спеціальні групи оповіщення. У громадських місцях: на вулиці, у транспорті, на блокпостах, пунктах пропуску через державний кордон – представники ТЦК, поліції та військових адміністрацій.

на вулиці, у транспорті, на блокпостах, пунктах пропуску через державний кордон – представники ТЦК, поліції та військових адміністрацій. У ТЦК та соціальних центрах: повістки вручають військовослужбовці або працівники цих центрів.

Як відбувається вручення

Повістки вручають у будь-який час доби.

Процедура супроводжується обов’язковою фото- та відеофіксацією вручення за допомогою спеціальних технічних засобів.

Отримання повістки підтверджується підписом особи або відеозаписом вручення чи відмови від неї.

Можливе надсилання повістки поштою з фіксацією дати отримання або відмови.

Що робити, якщо відмовлятися від повістки

Якщо особа відмовляється отримати повістку, складається акт про відмову, який підписують не менше двох членів групи оповіщення.

Акт передається до територіального центру комплектування для подальших дій.

Поліцейські мають право затримати особу в адміністративному порядку і доставити до ТЦК згідно зі статтями 261 і 262 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Як перевірити чинність повістки