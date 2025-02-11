Молодь до 25 років, що раніше доєдналася в ЗСУ, теж може отримати мільйон гривень, – Міноборони

В Україні незабаром наберуть чинності нові контракти із ЗСУ для молоді 18 – 24 роки, які передбачають надання 1 мільйона гривень лише за їх укладання. Добровольці до 25 років, які долучилися до армії ще до нововведень, також зможуть отримати ці гроші.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар речника Міністерства оборони України Дмитра Лазуткіна в етері національного маратону. Долучитися до проєкту "Контракт 18 – 24" можуть також як чоловіки, так і жінки.

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Як молодь до 25 років у ЗСУ може отримати мільйон гривень

Дмитро Лазуткін наголосив, що було б несправедливо знехтувати тими людьми, які після повномасштабного вторгнення Росії проти України долучилися до лав Збройних Сил України, та яким нині немає 25 років. Тому для них також передбачена грошова виплата.

Виплата грошової винагороди у розмірі 1 мільйон гривень передбачена також військовослужбовцям рядового, сержантського та старшинського складу, які приєдналися до війська у віці до 25 років ще до того, як нові умови контракту набули чинності,

– сказав речник Міноборони.

Він також підкреслив, що ці люди можуть звернутися до своїх командирів і дізнатися про алгоритм отримання відповідної грошової винагороди.

Що відомо про нові контракти для молоді із ЗСУ