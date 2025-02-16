Проєкт "Контракт 18 – 24": у 28-й ОМБр розповіли про кількість заявок у перші дні

За перші 3 дні від початку проєкту "Контракт 18 – 24" 28-ма окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу отримала близько 300 заяв. Із кожним днем туди звертається все більше людей.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на слова начальника рекрутингової групи бригади Дениса Швидкого в етері телемарафону. Після обробки заяв до підписання контрактів готові вже 50-60 осіб.

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Які деталі розповів Швидкий

До слова, "Лицарська бригада" є однією з 6 бригад, на які розповсюджується нова програма контрактної служби. Окрім 28-ї ОМБр, до списку входять 72-га, 95-та, 38-ма, 10-та і 92-га бригади.

Наша бригада є яскравим прикладом переходу до натівських стандартів. Ми повністю супроводжуємо людей, які до нас звертаються з бажанням вступити на службу, в тому числі на етапі ВЛК. Далі йде базова військова підготовка, у нас є інструктори, які навчалися в країнах НАТО й мають досвід бойових дій,

– каже Швидкий.

У 28-й ОМБр активно розвивають службу супроводу, яка надає підтримку військовим після поранення чи звільнення. Також розробляють програму забезпечення військовослужбовців житлом.

За словами Швидкого, коли люди зрозуміють усі переваги цієї програми, кількість охочих збільшиться.

Нагадаємо, Міністерство оборони України запровадило новий "Контракт 18 – 24" для молоді, що включає фінансові пакети до 2 мільйонів гривень, соціальні гарантії та професійний вишкіл. Заявку на контракт можна подати через сайт 18-24.army.gov.ua або застосунок Резерв+.