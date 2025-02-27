Мобілізація з 18 років: чи планується зниження призовного віку та що кажуть політики

На тлі заяв західних політиків в Україні активно обговорюють можливість зниження мобілізаційного віку з 25 до 18 років. Міністерство оборони нещодавно також впровадило проєкт "Контракт 18 – 24" для залучення молоді до служби в ЗСУ.

Чи може влада запровадити мобілізацію з 18 років та яка позиція офіційних осіб – розповідає 24 Канал.

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Чи буде в Україні мобілізація 18-річних

Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що Україна не повинна компенсувати брак обладнання і підготовки молодістю солдатів. За словами президента, пріоритетом має бути постачання ракет і зниження військового потенціалу Росії, а не зниження призовного віку в Україні.

Метою повинно бути збереження якомога більшої кількості життів, а не збереження зброї на складах,

– стверджував Зеленський.

У січні 2025 року під час економічного форуму в Давосі президент сказав, що в цій війні Захід не може ставити умови Україні, так само як і Україна не може ставити умови Заходу. Зеленський пояснив, що вважає "нечесним", коли Захід відмовляється поставляти далекобійну зброю і ставить Україні вимогу мобілізувати молодших людей.

Зверніть увагу! Проти зниження мобілізаційного віку до 18 років також висловився й колишній Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний під час зустрічі з українськими студентами у Лондоні.



Залужний зауважив, що категорію людей до 25 років треба максимально берегти, адже саме вони є майбутнім України.

Замість зниження призовного віку в Україні запропонували альтернативу. 7 лютого Володимир Зеленський оголосив, що до армії можуть вступати українці 18 − 24 років. Вони зможуть підписати контракт тривалістю на 1 рік, за яким зможуть отримувати пільги та грошове забезпечення.

Водночас варто зазначити, що цю категорію військовослужбовців будуть призначати лише на бойові посади. Добровольці за контрактом впродовж шести місяців будуть виконувати бойові завдання безпосередньо на лінії зіткнення.