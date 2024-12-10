Якщо молоді хлопці не хочуть воювати, то це вже втрачене покоління, – нардеп Костенко

В Україні тривають дискусії щодо зниження мобілізаційного віку до 18 років. Багато хто поділяє цю думку і каже про необхідність людей в армії, але на противагу їм теж є аргументи.

ВBС проаналізувало, які є думки в Україні щодо зниження мобілізаційного віку. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.

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Які є думки про зниження мобілізаційного віку

Питання зниження мобілізаційного віку в Україні викликає чимало суперечок серед політиків, військових експертів та суспільства.

Секретар комітету з нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко пропонує знизити призовний вік до 20 років. Це, мовляв, відповідає світовій практиці, а молодь здатна ефективніше виконувати військові завдання.

У нас не вистачає людей, у нас не вистачає людей саме таких молодих. Мені різне кажуть, що ми отримаємо втрачене покоління, бо вони підуть на війну. Якщо вони вже не хочуть йти на війну, то вони вже втрачене покоління. Ми виховали тих, хто не хоче захищати свою Батьківщину,

– висловився Костенко.

Водночас, військовий журналіст Віктор Трегубов зазначає, що зниження мобілізаційного віку — лише один із можливих шляхів розширення мобілізаційного ресурсу. Він закликає шукати збалансовані рішення, адже ситуація важка з обох сторін.

Така ситуація не тільки у нас, але й у противника, хоча він може собі дозволити закидувати великою кількістю своїх людей та спалювати їх у "топці", а ми собі це дозволити не можемо. Тому ситуація складна, треба брати десь нових людей,

– сказав він в ефірі Еспресо.

Іншу точку зору висловлює військовий і письменник Артем Чапай. Він переконаний, що мобілізація 18-річних є морально сумнівною через психологічну незрілість юнаків.

Заступник командира Третьої штурмової бригади Родіон Кудряшов підтримує зниження вікового цензу, але пропонує обмежити його до 21 року. На його думку, молодь здатна впроваджувати сучасні технології у військовій сфері, зокрема у сфері дронів.

Офіцер аеророзвідки Юрій Касьянов, своєю чергою, звертає увагу на проблему старіння армії. Він вважає, що середній вік українських військових надто високий, що може впливати на ефективність бойових дій.

"Аргумент, звісно, залізний – ми не повинні компенсувати нестачу зброї та підготовки молодістю солдатів. А старістю солдатів погану підготовку і брак зброї можна компенсувати? У нас найстаріша армія у світі з офіційним середнім віком, старшим за 45 років (у реальності, думаю, за 50 років точно) – хіба така армія може ефективно воювати?" – написав він у соцмережах.