Слід створити умови, – екскомандир "Азову" Жорін підтримує зниження мобілізаційного віку

В Україні та серед західних партнерів точаться дискусії щодо зниження мобілізаційного віку до 18 років. Таке рішення підтримує екскомандир "Азову".

Він вважає, що для цього "слід створити умови". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на допис Максима Жоріна.

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Жорін підтримує підписання контрактів за грошову мотивацію

"Мобілізаційний вік в Україні знижувати треба, але створивши для цього відповідні умови", – написав Жорін у понеділок, 27 січня.

Він вважає, що потрібно дати молоді можливість підписати контракти на визначений термін – на рік або два, але не до кінця воєнного стану в Україні.

Екскомандир "Азову" також звернув увагу на грошову мотивацію у цьому питанні. За його словами, потрібно ввести одноразові виплати при підписанні контракту для молоді.

"Разом зі зрозумілою перспективою по строках служби це може стати тим рішенням, що навіть збільшить кількість добровольців в армії молодого віку", – резюмував він.

Нагадаємо, що в Україні уже розробили план реформи призову 18 – 25 річних хлопців. Вона передбачає добровільний контракт для чоловіків, які не підлягають мобілізації за віком.