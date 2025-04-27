У Міноборони відповіли, кого можуть мобілізувати до 25 років

Військовозобов'язані чоловіки від 25 до 60 років, які визнані придатними до військової служби, підлягають мобілізації. Однак є дві умови, коли призову підлягають і чоловіки молодшої вікової категорії.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міноборони.

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Мобілізація юнаків до 25 років

У Міноборони наголошують, що громадяни віком від 18 до 25 років можуть бути мобілізовані в окремо визначених випадках:

офіцери запасу;

особи, які пройшли строкову військову службу;

В іншому випадку, у віці від 18 до 25 років можна долучитися до війська добровільно, уклавши відповідний контракт на проходження військової служби.

Жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу чи залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час добровільно.

Зауважимо, що в Україні наразі не розглядають зниження мобілізаційного віку. За словами голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, парламент не буде якимось чином "гратися" з призовним віком. Він зазначив, що треба думати і про державність, і про майбутнє країни. Це стосується людей до 18 років, які відбудовуватимуть Україну.