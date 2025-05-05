Вивозити 17-річного сина за кордон через страх мобілізації є нераціональним, – Міносвіти

Після початку повномасштабного вторгнення в Україні почастішали випадки, коли батьки вивозять старшокласників за кордон через побоювання мобілізації. Однак у Міносвіти вважають такі дії нераціональними.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова заступника міністра освіти України Михайло Винницький в інтерв'ю "Главкому".

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Чи справді 17-річні юнаки масово покидають Україну

Михайло Винницький наголосив, що цифри вступної компанії показують іншу ситуацію. За його словами, минулого року на НМТ зареєструвалося 312 508 осіб, а цьогоріч – на 18 осіб менше. Заступник міністра зауважує, що немає потреби реєструватися на тест, якщо вступаєш не в Україні.

Тому паніка, яка шириться часто в соцмережах, що люди виїжджають і ми втрачаємо найкращих… Ну, вибачте, але статистика не показує цього,

– вказує він.

Винницький визнає, що у нас є серйозний спад тих, хто вчиться у 10 та 11 класах. Проте часто молодь повертається в українську систему освіти на вищому рівні.

Чи є такі, що бояться мобілізації? Очевидно є. Люди бояться багатьох речей. Моя дружина має клаустрофобію, наприклад. Багато що є нераціональне. Я не можу відповідати за те, що людина має нераціональні побоювання,

– додав він.

Михайло Винницький нагадує, що мобілізаційний вік в Україні встановлений на рівні 25 років, і немає жодних перспектив його зниження. "

Тому паніка, що "я мушу вивезти сина у 17 років, бо його мобілізують" – абсолютно нераціональна", – каже він.