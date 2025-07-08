Кого можуть мобілізувати з 18 років: у ТЦК пояснили деталі

В Україні мобілізаційний вік офіційно не знижували, але 18–25-річних можуть призвати до війська за окремих умов. У ТЦК пояснили, кого саме можуть мобілізувати, а хто може служити лише за контрактом.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Харківський обласний ТЦК та СП. В Україні офіційно мобілізують чоловіків віком від 25 до 60 років, яких визнали придатними до служби та які не мають права на відстрочку чи бронювання.

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Загальна мобілізація триває

В Україні мобілізаційний вік офіційно не знижували, однак чоловіків віком від 18 до 25 років можуть призвати до війська за певних умов: якщо вони офіцери запасу або пройшли строкову службу. Водночас загальна мобілізація триває з 24 лютого 2022 року і діятиме щонайменше до 6 серпня 2025 року згідно з указами Президента, щоб забезпечити оборону держави та підтримати бойову готовність ЗСУ.

Під час воєнного стану чоловіки від 18 до 60 років зобов’язані постійно мати при собі військово-обліковий документ (паперовий чи електронний) разом із посвідченням особи.

Представники ТЦК, поліції та прикордонники мають право перевіряти ці документи, а за порушення правил обліку чи ухилення від мобілізації передбачена адміністративна відповідальність і можливість примусового доставлення до ТЦК.

Уряд також затвердив новий порядок проведення призову: вручати повістки можуть не лише в ТЦК, а й вдома, за місцем роботи чи навчання, у громадських місцях і навіть на блокпостах. У Міноборони закликають не чекати повістки, а долучатися до захисту країни вже зараз.