Зеленський відреагував на сигнали деяких лідерів про зниження мобілізаційного віку в Україні

Окремі західні політики тиснуть на Україну, аби та знизила мобілізаційний вік до 18 років. Президент назвав цю розмову нечесною.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Володимира Зеленського.

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Що Зеленський думає про зниження мобілізаційного віку

Володимир Зеленський зауважив, що в Україні мобілізаційний вік лишається на рівні 25 років – так, як було раніше. Президент підтвердив, що Україна чула від деяких західних лідерів сигнали про зниження мобілізаційного віку.

Я вважаю, що на сьогодні це нечесна розмова. І я це публічно і непублічно лідерам говорив. Сучасна війна вона інша. Це не тільки про траншеї, це не просто в окопі з автоматом. Це сучасна зброя, дрони, артилерія, далекобійна зброя. Це авіація. Без прикриття неба, як можна штурмувати, йти вперед? І лідери це знають,

– вказав Зеленський.

Президент назвав розмови про зниження мобілізаційного віку політичними іграми. Він зазначив, що справді, чим молодша людина, тим вона фізично сильніша, але для України важливо зберегти життя молоді.

"І тому дуже важливо перед усім звертати увагу на технологічність армії, а не на вік військового", – наголосив він.

Зеленський зауважив, що питання технологічності сьогодні – номер один. Гарант зауважив, що зараз не Перша світова і це не рукопашний бій – це бій зброї, інтелекту, технологій. Президент вважає, що партнери повинні давати на це дозволи, гроші, ліцензії.