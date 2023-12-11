Мобілізація у 2023 році: у яких випадках можуть скасувати відстрочку від армії

Деякі категорії військовозобов'язаних мають право на отримання відстрочки від проходження служби. Однак у деяких випадках таку опцію можуть скасувати.

Мобілізації в Україні підлягають військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років. Юристи пояснили, які є законні підстави для скасування відстрочки від армії.

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Скасування відстрочки

В Україні існує офіційний перелік категорій військовозобов'язаних, які мають право на відстрочку від мобілізації. Його частково розширили у серпні цього року і з того часу він не зазначав змін. Мова йде про такі категорії українців:

Працівники, які мають бронь за державними органами, підприємствами, установами чи організаціями.

Багатодітні батьки та батьки-одинаки.

Особи з інвалідністю I – III груп, а також особи, які є опікунами осіб з інвалідністю / недієздатних осіб.

Чоловіки та жінки, які виховують неповнолітню дитину з інвалідністю I – II груп або з важкою хворобою.

Особи, які взяли на себе відповідальність за дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, що наразі не досягли 18-річного віку.

Особи, які доглядають за ріднею з тяжкими хворобами/інвалідністю I – II груп, та які потребують постійного догляду.

Чоловіки та жінки, чиї близькі родичі загинули чи вважаються зниклими безвісти під час виконання заходів з національної безпеки й оборони.

Особи, які втратили (смерть / зникли безвісти) близьких родичів під час їхньої участі в АТО (військовослужбовці, люди, які мали відношення до забезпечення безпеки та оборони України та інші).

Юристи зазначають, що за певних умов можна втратити право на відстрочку. Відповідно до пункту 12 Порядку бронювання військовозобов’язаних, відстрочка підлягає анулюванню у разі:

закінчення строку її дії;

завершення підприємством, установою, організацією виконання мобілізаційного завдання (замовлення) або його скасування;

завершення підприємством, установою, організацією виробництва товарів, виконання робіт і надання послуг для забезпечення потреб ЗСУ, інших військових формувань;

позбавлення підприємства, установи і організації статусу критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період уповноваженим органом;

ліквідації органу влади чи підприємства, установи і організації;

звільнення військовозобов’язаного з органу влади чи підприємства, установи і організації.

Відстрочка для студентів: що відомо

Заступник міністра освіти і науки України з питань вищої освіти Михайло Винницький розповів, що останнім часом на бакалаврат почало вступати дуже багато чоловіків призовного віку. Люди часто використовують вищу освіту як засіб оминати військову службу.

Наразі у Раді є декілька законопроєктів, які мають на меті виправити цю ситуацію. Наразі пропозиції зводяться до того, що здобуття першої освіти має нести за собою право на відстрочку. Якщо ж людина планує подвоїти свій ступінь бакалавра чи магістра, то відстрочку хочуть анулювати.

Варто зазначити, що у разі, якщо студента віком від 27 років, який навчається на денній формі навчання, відраховують, чи він отримує академічну відпустку, то такий студент підпадає під мобілізацію.