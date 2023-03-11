Чи захворювання крові роблять непридатним до військової служби в Україні
В країні триває загальна мобілізація, усі призовники повинні пройти військово-лікарську комісію (ВЛК). На ній роблять висновок про придатність до військової служби.
Зауважимо, що повний перелік захворювань, які тимчасово або повністю звільняють військовозобов'язаних від служби, раніше публікував 24 Канал. Чи означають захворювання крові непридатність до військової служби – розповідаємо далі.
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Захворювання крові, що роблять непридатними до служби у війську
На підставі висновку військово-лікарської комісії робиться висновок про придатність або непридатність до служби. Виключити з військового обліку можуть громадян з такими захворюваннями крові, як:
- швидко прогресуючі хвороби зі значними порушеннями функцій анемії,
- порушення згортання крові,
- геморагічні стани,
- інші захворювання крові чи порушення із залученням імунного механізму.
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Захворювання серцево-судинної системи, що звільняють від служби в армії
Не мобілізують на військову службу й громадян з хворобами серця. Зокрема з такими захворюваннями серцево-судинної системи:
- серцева недостатність II-Б – III стадії (з іншими стадіями рахуються обмежено придатними);
- гіпертонічна хвороба III стадії (з іншими стадіями вважаються обмежено придатними);
- цереброваскулярні хвороби зі значними порушеннями функцій (до прикладу, інфаркт головного мозку чи інсульт);
- хвороби артерій, артеріол і капілярів, вен, лімфатичних вузлів (атеросклерози, тромбози, варикози тощо) зі значними порушеннями кровообігу і функцій.