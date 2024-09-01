Чи можлива мобілізація пенсіонерів правоохоронних органів

В Україні продовжили воєнний стан до 9 листопада 2024 року. Тож питання мобілізації залишається актуальним.

Так, важливо розуміти, чи можуть бути залучені на військову службу правоохоронці, які вже вийшли на пенсію.

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Мобілізація правоохоронців на пенсії

Очільник підкомітету з питань нацбезпеки та оборони Верховної Ради Федір Веніславський зазначив, що немає жодних обмежень щодо мобілізації пенсіонерів правоохоронних органів. Відтак, їх переводять зі спеціального обліку на загальний військовий облік.

Він уточнив, що у випадку, якщо пенсіонер-поліцейський визнаний придатним до військової служби за станом здоров'я, то він підлягає мобілізації на загальних підставах.

Зауважимо, що речник Міноборони України Дмитро Лазуткін також вказав, що державні службовці, які є військовозобов'язаними і не мають бронювання, підлягають мобілізації на загальних підставах.