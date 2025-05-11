Розбронювання медиків: в Міноборони пояснили, кого це стосується

Кабінет Міністрів дозволив бронювати 100% медичних працівників державних та комунальних медичних закладів. Водночас частину цивільних медиків можуть позбавити бронювання від мобілізації для забезпечення потреб ЗСУ та сектору оборони.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство оборони України.

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Хто з медиків може втратити бронювання

Міністерство охорони здоров'я України отримало запит від Міноборони та Командування Медичних сил Збройних Сил України. Наразі фахівці МОЗ у координації з департаментами охорони здоров'я проводять консультації, аби сформувати списки для розбронювання.

Водночас у Міноборони пояснили, що цей запит стосується не всіх медиків, а лише обмеженої кількості фахівців, які пройшли підготовку за військово-обліковими спеціальностями та наразі є критично необхідними для доукомплектування підрозділів Медичних сил ЗСУ – зокрема Сухопутних військ.

Йдеться зокрема про

санітарних інструкторів (медичних сестер і братів);

фельдшерів;

військовозобов'язаних осіб офіцерського складу з підготовкою за фахом "лікувальна справа (сімейний лікар)", та деяких інших спеціальностей, яких планується залучити на військову службу за контрактом строком на 1 рік.

За словами Міноборони, причиною такого рішення стала системна нестача медичних кадрів у медичних підрозділах.

Ці працівники, згідно з чинним законодавством, зможуть підписати строковий контракт і обійняти посади у військових частинах, які сьогодні потребують підсилення,

– йдеться в опублікованому поясненні.

У відомстві підкреслили, що йдеться не про масове зняття броні, а лише про "адресну, зважену кадрову підтримку медичних підрозділів", які щодня рятують життя військовослужбовців.