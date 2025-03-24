Чи можуть мобілізувати людину з III групою інвалідності: юристи відповіли

В Україні триває загальна мобілізація військовозобов'язаних чоловіків, віком від 18 до 60 років. Люди, які мають інвалідність, зазвичай не підлягають залученню на службу до лав ЗСУ.

Зокрема, це стосується і людей, які мають III групу інвалідності. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на юридичну компанію Inseinin.

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Чи мобілізують людей з III групою інвалідності в армію

Юристи пояснюють, що загалом люди з інвалідністю III групи через суттєві медичні обмеження звільняються від мобілізації за станом здоров'я, оскільки вважаються непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку.

Проте існують винятки: після проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) може бути встановлено, що така особа здатна виконувати певні завдання або залучатися до служби в обмеженій формі.

Поширеною є хибна думка, що наявність III групи інвалідності – чи навіть факт її встановлення в минулому (зокрема дитячої інвалідності) – автоматично означає непридатність до військової служби та звільнення від мобілізації. Однак це не так: критерії визначення групи інвалідності та критерії придатності до служби регулюються різними документами. Тому людина може мати інвалідність, але після проходження ВЛК бути визнаною придатною та отримати мобілізаційне розпорядження.

У 2025 році чоловіки з інвалідністю III групи не підлягають обов'язковій мобілізації, оскільки мають право на відстрочку на період дії інвалідності. Це право закріплено у статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Втім, особи з III групою інвалідності можуть добровільно вступити на військову службу, подавши відповідну заяву. У такому випадку вони мають пройти ВЛК для оцінки стану здоров'я та отримати мобілізаційне розпорядження.