Повістки не буде: кому треба самостійно з'явитися до ТЦК у 2025 році

В Україні продовжили воєнний стан і загальну мобілізацію. У цей період військовозобов'язаних можуть викликати повісткою до ТЦК. Втім, є випадки, коли чекати на "запрошення" не потрібно, а слід самостійно з'явитися до військкомату.

В Україні на сьогодні офіційно затверджені три види повісток: для уточнення даних, на проходження військово-лікарської комісії, та мобілізаційне розпорядження. 24 Канал розповідає, коли не потрібно чекати на жодну з них і самостійно приходити до ТЦК.

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Хто повинен прийти до ТЦК без повістки

Відповідно до нового закону про мобілізацію, який набув чинності у травні 2024 року, усі чоловіки віком від 18 до 60 років повинні прийти до ТЦК, якщо треба:

змінити місце проживання в межах України;

потрібно виїхати за кордон не більше ніж на 3 дні;

повідомити про зміну персональних даних;

повідомити про втрату військово-облікового документа;

оновити дані з інформацією в ТЦК;

підтвердити право на відстрочку.

Громадянам, які самостійно прибули до ТЦК та підлягають направленню на навчання, дають дві місяці з дня проходження ВЛК на вирішення побутових питань. Упродовж 60 днів чоловік має з'явитися до військкомату. Якщо він цього не зробить, керівник ТЦК має право звернутися до поліції для адміністративного затримання громадянина.