Кого не мобілізують у червні 2025 року: повний список категорій
- У червні 2025 року не підлягають мобілізації особи з інвалідністю, чоловіки старші 60 років, постійні доглядальники, багатодітні батьки, студенти та аспіранти, засуджені за тяжкі злочини, ті, у кого загинув або зник безвісти близький родич, особи, які перебували у полоні.
- Щоб отримати відстрочку, потрібно звернутися до ТЦК з заявою та підтвердними документами до 5 червня, інакше можливий примусовий привід та штраф.
У червні 2025 року мобілізація в Україні триває, втім вона стосується не всіх. Частина громадян має законне право на відстрочку або повне звільнення від служби.
Про це розповідає 24 Канал. Є низка категорій громадян, яких не можуть мобілізувати – як через стан здоров’я, так і через соціальні обставини.
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Мобілізація у червні: хто підлягає призову
У червні до Сил оборони можуть призвати чоловіків віком 25 – 60 років, за винятком тих, хто має офіційне право на відстрочку або бронювання. З особливою увагою розглядають кандидатів із бойовим досвідом, а також фахівців дефіцитних військових спеціальностей – штурмовиків, саперів, операторів БпЛА, артилеристів.
Попри вік, чоловіки старші 50 років також можуть бути мобілізовані – у ЗСУ вже служить багато таких військових, зокрема й у гарячих точках.
Хто має право на відстрочку у 2025 році
Юрист Дмитро Франчук нагадав, що згідно із законом, у червні 2025 року не підлягають мобілізації:
- особи з інвалідністю 1, 2 або 3 групи;
- ті, хто визнані непридатними за висновком ВЛК;
- чоловіки старші 60 років;
- постійні доглядальники за непрацездатними родичами;
- багатодітні батьки (троє і більше дітей);
- чоловіки, в яких дружина або батьки мають інвалідність 1 чи 2 групи;
- студенти денної чи дуальної форм навчання, а також аспіранти;
- засуджені за тяжкі злочини;
- ті, у кого під час війни загинув або зник безвісти близький родич;
- особи, які перебували у полоні.
Як оформити відстрочку від мобілізації
Щоб отримати офіційну відстрочку, необхідно звернутися до територіального центру комплектування (ТЦК) із заявою та пакетом підтвердних документів. До заяви потрібно додати:
- документи, що підтверджують підставу (свідоцтва про народження дітей, довідки про інвалідність, склад сім’ї тощо);
- чинний висновок ВЛК (за наявності);
- оригінали або нотаріально завірені копії документів.
Важливо: чоловіки 25 – 60 років, які мали статус обмежено придатних, мають до 5 червня пройти повторну ВЛК. У разі ухилення – можливий примусовий привід до ТЦК і штраф.
Нагадаємо, що воєнний стан в Україні подовжено до 15 серпня 2025 року, і мобілізація триватиме щонайменше до цієї дати.