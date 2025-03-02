Чому рішення ВЛК може бути скасоване: повний перелік причин

В Україні військово-лікарська комісія (ВЛК) визначає придатність до військової служби та необхідність медико-соціальної реабілітації. Однак рішення ВЛК можуть скасувати з різних причин, зокрема через формальні помилки, розслідування щодо членів комісії або зміни в законодавстві.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NV.

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Чому можуть скасувати рішення ВЛК

Рішення ВЛК можуть скасувати з кількох основних причин.

Формальні помилки в документах : наприклад, якщо лікар не заповнив певний рядок у медичній формі. За правилами, навіть якщо цей рядок не впливає на діагноз і висновок про непридатність до служби, він має бути оформлений відповідним чином.



: наприклад, якщо лікар не заповнив певний рядок у медичній формі. За правилами, навіть якщо цей рядок не впливає на діагноз і висновок про непридатність до служби, він має бути оформлений відповідним чином. Розслідування кримінальних справ щоло членів ВЛК. Якщо членів комісії підозрюють у корупції, наприклад, у видачі довідок за хабарі, їхні рішення можуть переглядати. У таких випадках Центральна та регіональні ВЛК можуть скасовувати всі постанови, навіть якщо частина висновків була винесена законно.



Якщо членів комісії підозрюють у корупції, наприклад, у видачі довідок за хабарі, їхні рішення можуть переглядати. У таких випадках Центральна та регіональні ВЛК можуть скасовувати всі постанови, навіть якщо частина висновків була винесена законно. Зміни в нормативних актах. Оновлення "Розпису хвороб" — додатку до наказу № 402, що визначає придатність до військової служби, може змінювати критерії оцінки стану здоров'я, що також стає підставою для перегляду рішень ВЛК.

Важливо! Військовослужбовці та інші особи також мають право подавати свої пропозиції, заяви і скарги. Правила подання та розгляду звернень регулюються Законом України "Про звернення громадян" та Інструкцією про порядок розгляду звернень у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України.

Нагадаємо, нещодавно Кабінет міністрів вніс зміни до порядку бронювання від мобілізації. Нововведення стосуються врахування мобілізованих працівників після ухвалення нового закону про мобілізацію, скасування 72-годинної перевірки для державних органів під час бронювання, скорочення строку анулювання відстрочки до 5 днів, а також уточнення критеріїв визначення підприємств критично важливими.