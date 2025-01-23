Мобілізація у 2025 році: юристи пояснили, як беруть в армію звільнених умовно-достроково

В Україні чоловіки, які були засуджені за нетяжкі злочини, можуть стати на військовий облік та мобілізуватися в армію. Для цього засуджений подає на ім'я керівника установи покарань заяву про бажання проходити військову службу за контрактом, а далі йому організовують медичний огляд.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Юридичну сотню.

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Як звільненим умовно-достроково стати на облік

Кабінет Міністрів 14 січня видав постанову, у якій затвердив деякі питання прийняття на військову службу за контрактом під час особливого періоду та воєнного стану громадян України, звільнених умовно-достроково від відбування покарання.

У документі визначено порядок взяття засуджених на військовий облік призовників, військовозобов'язаних, проходження ними ВЛК, а також проведення професійно-психологічного відбору.

Тепер для взяття на військовий облік призовників, військовозобов'язаних засуджений, який виявив бажання проходити військову службу, подає на ім'я керівника установи покарань заяву про бажання проходити військову службу за контрактом.

Після цього установа виконання покарань організовує проходження для засудженого первинний медогляд в закладах охорони здоров’я. А вже далі ТЦК та СП може направити засудженого на ВЛК.

Копія довідки ВЛК з постановою про придатність до військової служби надається установі виконання покарань не пізніше ніж після 24 годин.

Професійно-психологічний відбір засуджені проходять за участю (у тому числі в режимі відеоконференції) представника ТЦК та СП, а також військчастини, де засуджений планує проходити службу за контрактом.

Сам професійно-психологічний відбір проводять виїзні групи ТЦК та СП або військових частин у три етапи:

психологічне тестування кандидатів;

професійна орієнтація та попередній висновок про професійно-психологічну придатність;

остаточний висновок про професійно-психологічну придатність.

На військовий облік звільнені від відбування покарання для проходження військової служби за контрактом беруться відповідно до вимог Закону України Про військовий обов'язок і військову службу на підставі ухвали суду про умовно-дострокове звільнення.

Зрештою ТЦК на підставі судової ухвали видає громадянину військово-обліковий документ та вносить дані до Єдиного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

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У постанові Кабміну також затверджено перелік функцій ТЦК та СП, які здійснюють військовий облік звільнених умовно-достроково. Також у документі установлено порядок супроводу цих осіб до військової частини.

Відповідно до постанови, військовослужбовці Нацгвардії супроводжують звільненого до ТЦК та СП, куди передають його документи:

копію паспорта;

копію документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків (якщо такої інформації немає в паспорті);

довідку ВЛК.

Також ТЦК та СП інформує військову частину про готовність особи до вибуття для проходження військової служби за контрактом, видає військово-обліковий документ та повідомляє про це командиру військової частини. Командир військової частини організовує супроводження до спеціалізованого підрозділу для проходження військової служби за контрактом.

Згідно з постановою, Мін'юст також за запитом Генштабу ЗСУ надає перелік установ, де відбувають покарання особи, що виявили бажання проходити військову службу за контрактом, а також контактні дані керівників установ виконання покарань.

Представник військової частини, де є спеціалізований підрозділ, співпрацює з представником ТЦК та СП та керівником установи виконання покарань для відбору кандидатів на військову службу.

Керівник установи виконання покарань приймає рішення про можливість представлення засудженого до умовно-дострокового звільнення для проходження військової служби за контрактом.

Після ухвалення рішення установа виконання покарань протягом 24 годин надсилає до суду: