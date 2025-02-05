Чи можуть мобілізувати чоловіків до 25 років: юрист дав пояснення

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація населення. Згідно з чинним законодавством, в окремих випадках мобілізувати можуть також осіб до 25 років.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пояснення юриста практики військового права ЮК "Приходько та партнери" Данила Гончаренка.

Читайте також Чи можуть мобілізувати студентів та викладачів під час канікул: міністр зробив заяву

Кого можуть мобілізувати до 25 років

За словами юриста, відповідно до закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", в Україні мобілізованими можуть бути тільки особи в статусі військовозобов'язаного.

За загальним правилом такий статус особа набуває коли досягає 25 років. Проте є випадки, коли це стається раніше,

– пояснив Данило Гончаренко.

Експерт додав, що це стосується зокрема випадків, коли особа пройшла строкову службу, була визнана обмежено придатною або ж проходила службу за контрактом в ЗСУ.

Отже, якщо особа у віці 18 років є військовозобов'язаною, то її можуть мобілізувати.

Важливо! Закон, який "виправляє цю ситуацію та забороняє мобілізацію всіх чоловіків до 25 років", досі перебуває на підписі у президента України.

До слова, в Офісі Президента також планують запропонувати зміни до законодавства та указів президента щодо призову чоловіків віком від 18 до 25 років. Мовиться про добровільний контракт для чоловіків цієї вікової категорії.