Чи можуть мобілізувати людину з III групою інвалідності

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація військовозобов'язаних чоловіків. Деякі категорії громадян можуть отримати відстрочку від мобілізації або взагалі не підлягати цьому процесу.

Серед них є, зокрема, особи, що мають інвалідність. Чи забирають в армію громадян з III групою інвалідності – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Чи відбувається мобілізація громадян з III групою інвалідності

У новому Законі України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", який набув чинності 18 травня 2024 року, чітко перераховані випадки, коли військовозобов'язані не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.

У 23 статті цього документу сказано, що не підлягають призову, а отже мають відстрочку від мобілізації громадяни, які були визнані особами з інвалідністю. Група інвалідності в статті не вказується, а тому ті військовозобов'язані, які мають III групу інвалідності, не підлягають мобілізації у 2025 році.

За новим законом мобілізація людей, що мають І, II та III групи інвалідності можлива лише за їхнім власним бажанням. Тобто вони звільняються від військової служби, але можуть піти в ЗСУ, якщо у них з'явиться таке бажання, за контрактом.

Отже, мобілізація людей з інвалідністю III групи не відбувається.

Які підстави для встановлення III групи інвалідності

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України №1338 III групу інвалідності встановлюють особам, які мають помірний ступінь (1 ступінь) обмеження одного або кількох критеріїв життєдіяльності людини, що зумовлені захворюванням, наслідками травм або вродженими вадами.

Щоб оформити інвалідність III групи, крім порушення функцій організму, у військовозобов’язаного також повинна бути конкретна хвороба із затвердженого переліку захворювань.

За наявності відповідних підстав для встановлення ІІІ групи інвалідності особа має право звернутися до свого сімейного лікаря за направленням до експертної комісії при закладах охорони здоров’я.

Після цього необхідно звернутися до ТЦК та СП із заявою про надання відстрочки та документами, які підтверджують інвалідність.