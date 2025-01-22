Мобілізацію 50-річних ніхто не зупиняв, – військовий адвокат розповів, як діє директива зараз

В Україні триває воєнний стан та мобілізація. Інформація про те, що чоловіків старше 50 років вже не призивають до війська не відповідає дійсності.

Вони все ще мають служити, хоча і з певними особливостями, повідомляє 24 Канал з посиланням на військового адвоката, кандидата юридичних наук Євгена Филипця в етері Еспресо.

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Чи можуть зараз мобілізувати чоловіка старше 50 років

Євген Филипець зауважив, що інформація про директиву, яка забороняє мобілізацію чоловіків 50+, поширив один з народних депутатів. Однак адвокат переконаний, що розпорядження підхопити занадто швидко і не аргументовано.

Питання ставиться не в контексті мобілізації 50-60-річних, а в контексті місця їхньої мобілізації, в які підрозділи. Люди для себе зафіксували, що військовозобов'язаних за 50 не мобілізовують. Але цього немає. Мобілізація 50-річних не зупинена,

– наголошує правник.

Филипець наголошує, що лишається питання директиви командувача Сухопутних військ ЗСУ, зміст якої полягає в тому, щоб 50 – 60-річних осіб мобілізовувати в частини забезпечення відповідно до їхнього фізичного й психоемоційного стану.

"Чи є зараз в нас випадки, коли мобілізовують людей 50+ в інші підрозділи? Зараз я не готовий відповісти, бо я не маю такої статистики. Але чи таких людей мобілізовують та одразу після навчального центру відправляють в частини забезпечення? Так, відправляють", – каже адвокат.

На практиці адвоката осіб 53-54 років відправляли в частини забезпечення на різні посади, що, власне, і передбачає директива. Тобто мобілізація чоловіків 50+ триває, однак їх мобілізовують у частини забезпечення – проте і вони бувають різні.

"Ми розуміємо, що є забезпечення частин, які воюють на сході. З цим виникає багато непорозумінь у людей, але загалом такі особи підлягають мобілізації, і лише вирішується питання про місце проходження військової служби", – зазначає Филипець.

До слова, раніше у Черкаському ТЦК зазначили, що після появи директиви справді повістки чоловікам старше 50 років не вручали. Однак потім з'явилося нове розпорядження, за яким, якщо людина 50+ років може служити, її відправляють або у навчальний центр, або до ТЦК, або у частину забезпечення, ремонтну частину, зв’язок, автомобільну чи іншу.