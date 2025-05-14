Мобілізація чоловіків 50+: хто потрапляє під призов

В Україні триває мобілізація чоловіків старше 50 років, але не всі вони потрапляють під призов. Оскільки вікові обмеження не є єдиним фактором, чоловіки старше 50 років можуть бути звільнені від служби за станом здоров'я чи спеціальністю.

Про це розповів адвокат, ексдепутат Київоблради Роман Сімутін у коментарі УНІАН, передає 24 Канал. Мобілізація у цьому віці відбувається на загальних підставах, однак є ряд критеріїв, за якими деякі категорії громадян можуть бути звільнені від служби.

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Як проходить мобілізація для чоловіків старше 50 років

За словами адвоката, мобілізувати можуть будь-якого військовозобов'язаного старшого за 50 років, якщо у нього немає підстав для отримання відстрочки від мобілізації. Особливо це стосується тих, хто має дефіцитні спеціальності, такі як зв'язківці.

Однак, якщо чоловік має висновки ВЛК, що підтверджують наявність декількох категорій непридатності до служби, то його мобілізація може бути під питанням.

Зокрема, якщо у військовозобов'язаного діагностовано важкі захворювання, такі як грижа, подагра чи проблеми з серцем, і йому встановлено три або чотири категорії "Б", це свідчить про те, що він не зможе виконувати повноцінно військові завдання. У такому випадку, ймовірність його мобілізації значно знижується, і, як правило, такі особи не потрапляють до лав ЗСУ. Проте, якщо у висновку ВЛК є лише одна чи дві категорії "Б", це не стане перепоною для призову.

Щодо місць служби, то рішення залежить від військового досвіду та спеціальності особи. Якщо чоловік має досвід служби в армії або відповідну військову спеціальність, то його направлять до підрозділів, що потребують таких фахівців.

Проте, важливо зазначити, що чоловіків старше 50 років не відправляють до штурмових військ. Тих, хто має необхідні навички, можуть направити на посади у підрозділи, що займаються зв'язком, охороною, медичною допомогою або логістикою.

Ті ж, хто не має військового досвіду, після мобілізації проходять підготовку, де отримують базові знання та навички, після чого їх можуть відправити в підрозділи, де є найбільша потреба у військових. Крім того, таких чоловіків можуть направляти на роботу в оборонні підприємства, що займаються виробництвом техніки чи озброєнь.

Мобілізація чоловіків 50+ викликає багато запитань, і, як зазначають юристи, важливо уважно стежити за умовами відстрочки та категоріями придатності, щоб уникнути непорозумінь з ТЦК.