Багатодітних батьків можуть мобілізувати: за яких умов

В Україні триває загальна мобілізація чоловіків від 25 до 60 років. Окремі категорії громадян мають право на відстрочку від призову. Серед них – багатодітні батьки.

Так, відповідно до чинного законодавства, чоловіка, на утриманні, якого перебувають троє і більше неповнолітніх дітей, мобілізувати не можуть, передає 24 Канал.

Дивіться також Мобілізація в Україні: чи можуть призвати на службу особу з інвалідністю

Багатодітних батьків можуть позбавити відстрочки

Щоб його не призвали, багатодітний батько має подати відповідні документи до ТЦК, яке власне й ухвалює рішення про надання відстрочки.

Важливо! Чоловік, який не проживає зі своїми неповнолітніми дітьми, мусить документально довести, що забезпечує їхнє утримання. Відстрочку не зможуть отримати чоловіки, "які мають заборгованість із сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці".

Відстрочка багатодітному батькові надається на період мобілізації – до 90 днів. Після закінчення терміну дії громадянин може знову підлягати мобілізації, якщо обставини не змінилися. Право на відстрочку втрачається, коли припиняється утримання або дитині виповнилося 18 років.