Скільки треба мати дітей, аби не мобілізували

В Україні багатодітні батьки мають право на відстрочку від мобілізації. Втім, із набуттям чинності нового закону 18 травня у цьому питання відбулися окремі зміни.

Тепер відстрочку не отримають багатодітні батьки, які мають заборгованість зі сплати аліментів.

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Скільки дітей має бути, аби не призвали

Зазначимо, що чоловіки, які мають трьох і більше дітей віком до 18 років, можуть претендувати на відстрочку від мобілізації. Це право закріплене в статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Для отримання відстрочки від мобілізації чоловік повинен бути біологічним батьком або офіційним усиновителем трьох або більше дітей.

Зверніть увагу! Факт утримання чужих дітей, наприклад, дітей родичів або опікунство, не надає права на відстрочку від призову.

Щоб отримати відстрочку, багатодітний батько має звернутися до ТЦК та СП за місцем перебування на обліку та подати відповідні документи. Йдеться про:

заяву на відстрочку.

паспорт та ІПН.

копії свідоцтв про народження всіх дітей.

інші документи, що можуть підтвердити статус багатодітної родини.

Після подання документів ТЦК та СП розглядає їх та приймає рішення про надання відстрочки від мобілізації.

Нагадаємо, що багатодітною родиною вважається подружжя, яке перебуває у законному шлюбі, проживає разом та виховує трьох або більше дітей. Також багатодітною є сім'я, якщо вихованням трьох та більше дітей займаєтья лише хтось один з подружжя. Чоловік, який не проживає зі своїми неповнолітніми дітьми, мусить документально довести, що забезпечує їхнє утримання. Це потрібно йому для використання права на відстрочку.

До слова, у Раді відповіли, чи був запит від США щодо зниження мобілізаційого віку.