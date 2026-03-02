Винятки все ж є: кого можуть мобілізувати навіть до 25 років
- Мобілізація в Україні зазвичай охоплює чоловіків віком від 25 до 60 років, але молодших можуть мобілізувати при специфічних умовах.
- Чоловіки від 18 до 24 років переважно мають статус призовника, тому підлягають мобілізації лише за добровільною згодою або за наявності особливих обставин.
Згідно з чинним законодавством, загальній мобілізації в Україні підлягають чоловіки віком від 25 до 60 років. Однак в окремих випадках повістки можуть отримати і молодші громадяни.
Про це розповіла адвокатка адвокатського об'єднання "Актум" Поліна Дудчак в коментарі ТСН.
Читайте також До кінця війни ми це питання вирішити не зможемо, – Буданов відверто висловився про мобілізацію
Кого можуть мобілізувати до 25 років?
Поліна Дудчак пояснила, що наразі не йдеться про масову чи автоматичну мобілізацію "усіх підряд до 25 років": призов стосується конкретних юридичних ситуацій та правових статусів громадян.
До 25 років автоматично мобілізувати не повинні – молодші чоловіки не входять у базовий перелік тих, кого викликають до військкоматів без особливих підстав. В Україні під час воєнного стану мобілізація, як правило, поширюється на чоловіків віком від 25 до 60 років,
– наголосила адвокатка.
За законом, чоловіки від 18 до 24 років переважно мають статус призовника, а не військовозобов'язаного, тому підлягають мобілізації лише за добровільною згодою або за наявності специфічних умов.
Зокрема, певні нюанси стосуються мобілізації громадян, які раніше були визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до строкової служби в мирний час, але "обмежено придатними" у воєнний.
Статус "обмежено придатний" уже скасовано. Але якщо після проходження повторної медичної комісії людина визнана придатною, вона може потрапити під мобілізацію навіть до 25 років,
– додала Дудчак.
Як пояснила юристка, громадянин, раніше звільнений від строкової служби за станом здоров'я, автоматично переводився у статус військовозобов'язаного. Після скасування статусу "обмежено придатний" такі особи підлягають мобілізації.
Як змінюється процес мобілізації?
Перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк розповів, що ТЦК і СП планують реформувати так, щоб вони зосереджувалися на соціальних питаннях та безпосередній підготовці цивільних до служби. За його словами, Міністерство оборони розділить завдання працівників на кілька складників.
Тим часом Михайло Федоров заявив, що поступово змін зазнає й процес мобілізації. Так, вже зараз автоматизували продовження відстрочок від мобілізації через застосунок Резерв+.
Наразі для поновлення 90% відстрочок людям не треба йти в ТЦК і тижнями збирати папери.