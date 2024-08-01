Генштаб опрацював пропозицію мобілізації без участі ТЦК: що зміниться

В Україні продовжили загальну мобілізацію та воєнний стан. На тлі цього Генеральний штаб ЗСУ розглянув пропозицію щодо здійснення процедури призову до лав ЗСУ без участі ТЦК.

У Генштабі повідомили, що впроваджені зміни повинні спростити механізм призову військовозобов'язаних українців до війська.

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Мобілізація без участі ТЦК

У Генштабі повідомили, що опрацювали озвучені раніше пропозиції стосовно змін до "Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період".

Йдеться про надання можливості командирам військових частин здійснювати призов військовозобов’язаних, які виявили бажання проходити військову службу без участі у цьому ТЦК та СП.

За даними Генштабу, впровадження подібних змін дозволить:

спростити механізм залучення громадян на військову службу по мобілізації;

командирам військових частин підібрати та призвати на військову службу особовий склад, який мотивований для захисту своєї Батьківщини;

військовозобов’язані можуть вибрати вакантні посади, що є у військових частинах, у тому числі за спорідненим цивільним фахом або навичками;

нівелювати ризики для громадян бути призваними через ТЦК та СП до інших військових частин не за власним вибором.