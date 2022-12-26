Червоні повістки та ймовірне закриття кордонів: як у Білорусі готуються до мобілізації

Алєксандр Лукашенко створює видимість активної підготовки своєї армії до бойових дій. Однак білоруська влада офіційно мобілізацію населення поки не оголошувала.

Про це 24 каналу розповів опозиціонер, голова Об'єднаного перехідного комітету Білорусі Павло Латушко. За його словами, під мобілізацією варто розуміти момент, коли білоруським чоловікам надійдуть повідомлення про те, що потрібно прибути у пункти збору або військові частини.

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Безпрецедентний "облік" військовозобов'язаних у Білорусі

Як зазначив Латушко, такого розпорядження ще не надходило. Однак і без цього влада країни здійснила вже багато кроків, які свідчать про підготовку до мобілізації.

Фактично у Білорусі завершили облік всіх військовозобов'язаних. Як зазначив опозиціонер, цей процес набув безпрецедентних масштабів, такого в країні не було з часів завершення Другої світової війни. Перевірили навіть тих чоловіків, які мали відстрочку від військової служби, зокрема через проблеми зі здоров'ям.

Перевірили навіть тих чоловіків, які мали відстрочку від військової служби, зокрема через проблеми зі здоров'ям. Багатьом білорусам у військові квитки або паспорти вклеїли так звані червоні повістки. Ці картки означають, що у випадку, якщо у ЗМІ або через СМС вони отримають повідомлення, то зобов'язані з'явиться у конкретну військову частину у рамках мобілізації.

Також зняли мірки для обмундирування та взуття потенційно мобілізованих.

Як зазначив голова Об'єднаного перехідного комітету Білорусі, процес підготовки до мобілізації вже майже завершений.

Залишилося натиснути одну кнопку – і фактично мобілізація може бути здійснена. Вона передбачатиме 2 етапи. Вже навіть визначили перше коло тих, кого потенційно мобілізують у збройні сили Білорусі,

– наголосив Латушко.

Павло Латушко розповів про підготовку до мобілізації у Білорусі: дивіться відео

Коли у Білорусі можуть оголосити мобілізацію

За словами Латушка, коли саме можуть оголосити мобілізацію у Білорусі, відомо лише 2 диктаторам – Владіміру Путіну та Алєксандру Лукашенку.

Ступінь готовності до мобілізації достатньо високий. За даними, які ми отримали, це (мобілізація – 24 канал) може певною мірою проявитися після Різдва, тобто після 7 січня,

– повідомив опозиціонер.

Він додав, що не можна виключати такого варіанту розвитку подій. Після оголошення мобілізації у Білорусі одразу частково закриють державні кордони. Латушко припустив, що за межі країни не випускатимуть насамперед тих білорусів, які підлягають мобілізації у першій хвилі.

Лукашенко готуватиме мобілізованих за гроші Путіна

Водночас Білорусь надала свої полігони для підготовки мобілізованих із Росії. За словами голови Об'єднаного перехідного комітету Білорусі, Мінськ буде цілком здатен підготувати ще й своїх мобілізованих – за російські гроші.

Бюджет Білорусі не здатен здійснювати підготовку російських мобілізованих на території країни. У цей процес величезні кошти вкладає Владімір Путін. А заодно вкладається ресурс і у підготовку мобілізації білоруських військовослужбовців,

– зазначив опозиціонер.

Лукашенко збільшує видатки на армію

Він додав, що й сам Лукашенко збільшує видатки на військово-промисловий комплекс. Зокрема, влада Білорусі планує збільшити оборонний бюджет країни у 2023 році у 1,5 раза.

Латушко додав, що якщо врахувати приховані статті бюджету, то може йтися про збільшення військових видатків навіть вдвічі.

"Лукашенко виділяє все більше й більше коштів на ці цілі. Швидше за все, білоруські збройні сили можуть бути навіть трохи краще підготовані, ніж "мобіки", яких привозять з Росії", – зауважив опозиціонер.

Загроза з боку Білорусі: коротко