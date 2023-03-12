Викликали 230 людей: Жданов потролив "мобілізацію" від Лукашенка
Самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко вирішив нарощувати Збройні сили країни. Втім, число мобілізованих викликає сміх.
Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, білоруси все ж бояться українців.
Дивіться також Польща зміцнює кордон із Білоруссю протитанковими їжаками: промовисті фото
Поповнення білоруської армії "вражає"
Олег Жданов пояснив, що Лукашенко підписав указ про призов офіцерів запасу на військову службу.
Всі напружилися: мобілізація в Білорусі? А ні, не мобілізація. Всього-на-всього призивають 230 осіб,
– посміявся він.
Військовий експерт наголосив, що поповнення особового складу планується для прикордонної служби і частково Збройних сил.
"Я так розумію, що проблема в офіцерському складі", – наголосив він.
На його думку, такі дії білорусів – це ознака страху.
Олег Жданов розказав, навіщо Лукашенко мобілізував 230 осіб: дивіться відео
Білоруси налякані
Олег Жданов влучно підмітив, що Лукашенко просто вимушений призвати понад 2 сотні офіцерів запасу на службу, щоб закрити своєрідні прогалини.
Вочевидь, у зв'язку із війною в Україні і тим, що білоруси надивилися на ці жахи, популярність військових навчальних закладів різко впала серед білоруського населення,
– підкреслив він.
За його словами, 230 мобілізованих поповнять лави прикордонних військ Білорусі.
Українці "залякують" білорусів: що відомо
- Зауважимо, що білоруські прикордонники вже не вперше бідкаються своєму командуванню на "провокації" з боку українських військових.
- Нещодавно білоруський прикордонник заявив, що нібито українські працівники Держприкордонслужби "провокують" білоруських з допомогою "жестів".
- Зазначають, що перший випадок так званих "провокацій" був на пункті пропуску "Добрянка" у Чернігівській області.
- Тоді ж так званий начальник управління прикордонного контролю Білорусі розповів, що "відзначаються окремі випадки "провокацій" з української сторони".