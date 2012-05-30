Нові правила бронювання, ВЛК і виїзд за кордон до 23 років: якою буде мобілізація у червні

Воєнний стан в Україні триває, отже, продовжується й мобілізація. Актуальними лишаються питання відстрочки, бронювання, виїзду за кордон для військовозобов'язаних.

У червні 2025 року в Україні зміняться правила бронювання. Також 5 червня спливає перенесений термін проходження ВЛК для колишніх обмежено придатних. Вони мають пройти комісію та отримати статус придатних чи непридатних до військової служби.

24 Канал зібрав головне про мобілізацію у червні.

ВЛК для обмежено придатних: коли завершується термін

Після перенесення фінального терміну проходження повторної ВЛК з лютого колишні обмежено придатні мають пройти ВЛК у червні. Верховна Рада у лютому 2025 року ухвалила закон №4235-IX, яким продовжила строк проходження такої ВЛК до 5 червня 2025 року.

Тож громадяни України віком від 25 до 60 років (крім осіб з інвалідністю), які до набуття чинності закону мали статус обмежено придатних, зобов’язані до 5 червня 2025 року пройти повторний медичний огляд з визначення придатності до служби.

Читайте також Як перевірити, чи подали вас у розшук як ухилянта

При цьому кожен повинен самостійно звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки або скористатися електронним кабінетом призовника для отримання направлення на ВЛК. У разі невиконання цього обов’язку особа втрачає статус "обмежено придатної" і може підлягати мобілізації на загальних підставах.

Як діятиме відстрочка від мобілізації в червні та що нового в бронюванні

Чинне законодавство та нормативні акти регулюють ситуації, коли призовник може отримати відстрочку від призову під час мобілізації. За офіційними роз'ясненнями міністерства оборони України, відстрочка надається будь-якому військовозобов’язаному, який має законну підставу і подав необхідні документи до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Рішення про надання відстрочки ухвалює саме ТЦК та СП за результатом розгляду поданої заяви та підтверджувальних документів. Нормативно підстави для відстрочки містяться, зокрема, у статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та Порядку проведення призову, затвердженому постановою Кабінету Міністрів №560 від 16 травня 2024 року.

До основних категорій осіб, які мають право на відстрочку від призову під час мобілізації, належать:

працівники, заброньовані державою (тобто внесені до мобілізаційного резерву на критично важливих підприємствах і в органах влади);

особи з інвалідністю або тимчасово непридатні за станом здоров’я;

одинокі батьки чи матері та ті, хто виховує хвору або неповносправну дитину;

особи, що здійснюють постійний догляд за хворими родичами (дружиною, дитиною, батьками);

громадяни, на утриманні яких знаходяться діти-сироти чи троє і більше неповнолітніх дітей.

Серед інших – ті, хто має під опікою дорослу дитину з інвалідністю, опікуни недієздатних осіб, чий чоловік або дружина проходить військову службу тощо. Важливі категорії – студенти денної та дуальної форми навчання, аспіранти й докторанти, а також наукові та педагогічні працівники (які працюють не менше ніж на 0,75 ставки).

Важливо! У травні Мінцифра повідомила, що відтепер підприємства можуть забронювати більше військовозобов'язаних. Адже тепер до загальної кількості військовозобов’язаних на підприємстві зараховують працівників, яких мобілізували після 18 травня 2024 року.



Якщо мобілізовані працівники автоматично не зарахувалися до загальної кількості, компанія має звернутися до ТЦК та СП, щоб оновити їхні дані.

Заявку на бронювання через Дію можуть подати:



• юридичні особи або їхні філії;

• компанія має бути в Єдиному переліку критично важливих (ті, що забезпечують армію, критичну інфраструктуру, економіку, медицину тощо);

• працівники мають бути офіційно працевлаштовані;

• у Реєстрі військовозобов’язаних має бути зазначено, що працівника "виключено з військового обліку" – тобто він працює в компанії й не стоїть на обліку в ТЦК та СП.

Офіційне роз’яснення Міноборони також відзначає, що для студентів тепер не потрібно щоквартально підтверджувати статус у ТЦК – достатньо раз на пів року подати до центру відповідний витяг з ЄДЕБО, а в застосунку "Резерв+" можна онлайн оформлювати та продовжувати відстрочки. Також встановлено автоматичне продовження наданої відстрочки без звернення призовника при продовженні строку мобілізації.

Важливо! 30 травня 2025 року уряд вніс зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних, розширивши можливості збереження кадрів для підприємств, що забезпечують обороноздатність України.



Основні зміни:



• дозволено бронювання 100% військовозобов’язаних на критично важливих підприємствах для ЗСУ та інших силовиків;

• для підприємств, що охороняють об’єкти ПЕК, скасовано обов’язкові вимоги щодо відсутності податкової заборгованості та мінімального рівня зарплати.

Чи буде мобілізація студентів у червні

У парламенті немає на розгляді жодної ініціативи щодо мобілізації з 1 червня студентів, які здобувають послідовну вищу освіту, зазначив член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвитку Федір Веніславський. Водночас Міносвіти працює над механізмом щодо зменшення числа зловживань військовозобов’язаними освітою для уникнення мобілізації.

Жодних законодавчих новел щодо мобілізації громадян України, які здобувають освіту відповідно до чинних правил, наразі немає,

– зазначив парламентарій.

За словами Веніславського, кількість студентів віком від 25 – 30 років, а також число аспірантів та докторантів суттєво зросло.

"Це безперечно пов’язано з війною і з бажанням деяких громадян уникнути мобілізації. Є певні ініціативи на рівні ідей з боку міністерства освіти і науки, спрямовані на унеможливлення подібних зловживань", – додав депутат. Однак жодного відповідного законопроєкту не зареєстровано.

Федір Веніславський також повідомив, що в парламенті обговорюють підвищення віку дозволу на виїзд чоловіків за кордон до 23 – 24 років.

Є певна консенсусна домовленість з різними фракціями і в парламенті, що це питання найближчим часом має бути поставлено на вирішення, для того, щоб ми не втрачали нашу молодь, яка їде за кордон і потім не може повернутися, оскільки з 18 до 60 років є обмеження, яке ми запровадили при запровадженні воєнного стану,

– сказав депутат.

За словами Веніславського, є ідея не обмежувати виїзд до 23 – 24 років, аби молодь, яка навчається за кордоном, могла приїжджати додому і підтримувати зв’язок з Україною. Він додав, що питання чутливе, бо складно визначити вікову межу, однак у парламенті вже готують відповідні законодавчі ініціативи.

Важливо! Після набуття чинності оновленого закону про мобілізацію торік відбувся сплеск кількості мобілізованих, однак нині темпи знизились і тримаються на стабільному рівні, додав Федір Веніславський.



Хоча точні цифри залишаються закритими, за його словами, нинішній рівень мобілізації дозволяє поповнювати втрати в Силах оборони, утримувати лінію фронту та чинити опір противнику. Водночас у парламенті визнають, що хотіли б бачити вищі темпи мобілізації.

Як мобілізуватися через "Резерв+"

У "Резерв+" вже зібрано понад 100 тисяч відгуків на військові вакансії – аналітики, розробники, логісти, зв’язківці. Завдяки цьому кожен охочий може побачити, яка бригада шукає спеціалістів, дізнатися деталі про командування та ухвалити зважене рішення, розповіла на заході DOU Day у травні заступниця міністра оборони з цифровізації Катерина Черногоренко.

Кожен громадянин у звичному для себе середовищі може подивитися, яка бригада шукає аналітика, розробника чи логіста. Це не просто каталог посад, а прозорий канал рекрутингу у військо.

"Рекрутинг у "Резерв+" буде розвиватися. Ми обов'язково додамо туди смарт-контракти, коли буде можливість прямо в зручному для військовозобов'язаного місці прийняти рішення, де і на який строк, що дуже важливо, він служитиме в армії", – пояснила Черногоренко.

Читайте також "Резерв+", ШІ та космічне управління: що нового відбувається у цифровій трансформації Міноборони

Одна з основних новинок – запуск електронного направлення на військово-лікарську комісію (ВЛК). Тепер процес отримання направлення, його проходження та отримання результату – автоматизований і синхронізований з електронною системою охорони здоров’я та реєстром "Оберіг".

Ми хочемо, щоб людина, яка має пройти ВЛК, могла пройти це як медичний чекап у будь-якій зручній лікарні. Вона ходить до терапевта в лікарні за рогом – і вона зможе там пройти ВЛК. Далі ці дані, медичний чекап формується в датасет, направляється через обмін з "Оберегом" з електронною системою електронного ВЛК. Для військовозобовʼязаного це буде лише один фізичний візит. Це останній етап реформи ВЛК і вона стане абсолютно безшовною для людей,

– пояснила заступниця міністра.

Чи буде призов чоловіків віком після 50 років та які зміни у "Контракті 18 – 24"

Чинне законодавство не робить винятків для чоловіків старше 50 років – вони підлягають мобілізації на загальних підставах разом з іншими військовозобов’язаними. У своїх офіційних коментарях Міноборони України зазначає, що "за загальним правилом мобілізації підлягають військовозобов’язані чоловіки від 25 до 60 років, які визнані придатними до військової служби".

Читайте також Мотивація vs Справедливість: усе про контракт 18 – 24, чому обурені військові, чи допоможе армії

Отже, чоловіки віком 50 – 59 років мають ті ж обов’язки, що й молодші військовозобов’язані: вони повинні стати на військовий облік або актуалізувати свої дані, проходити медогляд за потреби та бути готовими до призову, якщо не мають законної підстави для відстрочки чи броні.

Важливо! Однак можуть статися зміни у межах програми "Контракт 18 – 24". Як повідомив заступник керівника Офісу Президента полковник Павло Паліса, програму "Контракт 18 – 24" планують розширити на спеціальності, пов’язані з БпЛА. За словами Паліси, 80% уражень ворожої техніки та особового складу противника – на рахунку БпЛА.



На думку Паліси, це має бути більш тривалий контракт, наприклад на два роки, оскільки термін навчання та адаптації пілота суттєво більший, ніж для піхоти.

Жодних нових вікових пільг чи звільнень для чоловіків цієї вікової групи не запроваджено – це підтверджено як текстом чинних законів, так і публічними повідомленнями влади. Наприклад, закон від 11 квітня 2024 року передбачає право громадян 40 – 55 років виконати свій конституційний обов’язок захисту батьківщини (при потребі їх можуть призвати на загальних підставах).

Отже, на момент літа 2025 року мобілізаційні плани розраховують на участь чоловіків до 60 років без спеціальних обмежень віку над 50.

Виїзд за кордон для військовозобов’язаних

Під час воєнного стану чинним є заборона залишати територію України чоловікам призовного віку (від 18 до 60 років), закріплена Указом президента №64/2022. Державна прикордонна служба України на практиці реалізує цю заборону та інформує, що "з 17 липня 2024 року наявність військово-облікового документа при перетині кордону є обов’язковою умовою для всіх чоловіків України у віці від 18 до 60 років".

Іншими словами, усі такі особи при виїзді повинні пред’явити військовий квиток чи інший документ, що підтверджує їхній статус, в паперовому або електронному вигляді. У разі відсутності такого документа прикордонники відмовляють у виїзді з країни й можуть затримати особу для доставлення до територіального центру комплектування.



Водночас ДПСУ наголошує, що виняток із цього загального правила складають особи, які мають офіційну відстрочку від призову або виключені з військового обліку за станом здоров’я.

Ці чоловіки мають право на перетин кордону за умови, що в їхньому військовому документі є відповідна відмітка чи довідка. Тож умовою виїзду влітку 2025 року для військовозобов’язаних чоловіків є наявність у них чинної відстрочки або відповідних документів про звільнення від обліку, і, звичайно, відсутність судимостей та боргів за контрактом, які також можуть блокувати виїзд за межі України.

Чи буде мобілізація жінок

З 1 жовтня 2023 року жінки з медичною та фармацевтичною освітою стали на військовий облік. Це не означає автоматичну мобілізацію, а дає змогу врахувати медичний резерв у країні. Жінки підлягають обліку за відповідності віковим (до 60 років) та медичним критеріям.

Відповідно до постанови Кабміну, до кінця 2026 року жінки без військового обліку можуть влаштовуватись на роботу як невійськовозобов’язані. Проте роботодавці зобов’язані повідомляти ТЦК, якщо співробітниця має медичну освіту. Якщо вона не працює за спеціальністю і не надала документи, інформація до ТЦК не потрапляє.

Жінки на військовому обліку можуть вільно перетинати кордон. Обмеження стосуються лише окремих категорій держслужбовців.

У вересні 2024 року зареєстровано законопроєкт №12076, який уточнює порядок військового обліку жінок, що бажають пройти базову підготовку. Вони стають на облік призовників, а після підготовки — військовозобов’язаних. У січні 2025 року документ набув чинності.

Всі обов’язки, що діють для чоловіків під час воєнного стану, поширюються і на таких жінок. Водночас служба в ЗСУ для жінок – винятково добровільна.