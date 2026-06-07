Чи передбачена відстрочка від мобілізації для вітчима дитини з інвалідністю: що каже закон

Законодавство про мобілізацію передбачає низку підстав для відстрочки, йдеться зокрема про виховання дитини з інвалідністю. Водночас не завжди очевидно, чи поширюється це право на вітчима дитини.

Про це повідомляє "Судово-юридична газета".

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Чи може вітчим отримати відстрочку?

ЗМІ розповіли історію військовозобов'язаного чоловіка, який звернувся до суду після відмови у наданні відстрочки від призову.

Він просив скасувати рішення комісії ТЦК та СП, посилаючись на пункт 5 частини 1 статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

За матеріалами справи, в 2024 році чоловік уклав шлюб із жінкою, яка виховує дитину з інвалідністю з дитинства.

У свідоцтві про народження дитини відомості про батька внесені відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України (за вказівкою матері). Дитина має підтверджену інвалідність з дитинства підгрупи "А",

– додали журналісти.

Відомо також, що дружина позивача перебуває на диспансерному обліку у зв'язку з психічним захворюванням. Дід дитини помер, а бабуся є пенсіонеркою та проживає окремо.

Спочатку, у січні 2025 року, ТЦК надав чоловіку відстрочку, однак у квітні це рішення було скасовано через відсутність кровного споріднення. У ТЦК зазначили, що законодавство передбачає право на відстрочку для батьків, а вітчим до цієї категорії не належить, тож підстав для звільнення від призову, на їхню думку, немає.

Повторне звернення чоловіка до ТЦК також залишили без розгляду.

Водночас суд не погодився з такою позицією та став на бік позивача. Суд визнав протиправним рішення комісії ТЦК про відмову у відстрочці, а також бездіяльність щодо повторного розгляду звернення чоловіка.

Як наслідок, тепер ТЦК зобов'язаний повторно розглянути документи з урахуванням висновків суду.

До слова, нещодавно в парламенті почали обговорення наступного етапу реформи системи мобілізації, результати якого, за прогнозами нардепів, можуть презентувати приблизно за 2 місяці.

Зокрема, зміни мають торкнутися діяльності ТЦК та посилення відповідальності за порушення правил призову.