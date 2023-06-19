Чи можна обмежено придатним чоловікам видавати повістки та повторно відправляти на ВЛК

В Україні триває воєнний стан та мобілізація через повномасштабну агресію Росії. Чоловіки віком 18 – 60 років вважаються військовозобов'язаними. Однак деякі з них вважаються непридатними до військової служби або обмежено придатними.

Оцінка стану здоров'я резервістів, призовників та військовозобов'язаних здійснюється відповідно до Наказу № 402 про Положення про військово-лікарську експертизу у ЗСУ. Документ стосується цих 3 категорій осіб навіть під час часткової або загальної мобілізації.

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Які існують категорії непридатності для чоловіків

В Україні існують 3 категорії непридатності до служби у ЗСУ. Є обмежено придатні особи та 2 категорії непридатних. А саме непридатні до військової служби у мирний час, але обмежено придатні у воєнний час, та непридатні зі зняттям з військового обліку.

Чи можуть знову проходити ВЛК обмежено придатні

Адвокат Юрій Карпенко заявив, що усі чоловіки віком від 18 до 60 років можуть отримати повістку від ТЦК та СП. Після цього їх відправляють на проходження військово-лікарської комісії. Висновок ВЛК є дійсним 12 місяців.

Під час воєнного стану повторну медкомісію проходять навіть ті, хто пройшов її планово, незадовго до мобілізації. За цей період обставини могли змінитися і людина, яку визнавали раніше придатною, може, наприклад, тепер мати причини відстрочки або навпаки,

– пояснив юрист.

Тому ТЦК мають право призначити нову ВЛК для військовозобов'язаного. Однак якщо така людина не згодна із висновком комісії, то вона може його оскаржити.

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