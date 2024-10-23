Мобілізація для старших за 50: чи покличуть до армії і що потрібно знати

Через російське вторгнення в Україні триває загальна мобілізація. Зокрема, чоловіки віком від 50 до 60 років також можуть бути призвані, але за певних умов.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на інтерв'ю начальника сектору мобілізаційно-оборонної роботи Сумського обласного ТЦК Сергія Монукало. За його словами, такі особи можуть бути призвані лише за згодою військових частин.

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Хто підлягає мобілізації у віці 50+

Сергій Монукало зауважив, що заборони на призов чоловіків віком від 50 до 60 років не існує. Вони можуть бути мобілізовані за спеціальною процедурою, але тільки за письмовою згодою військових частин. Важливо зазначити, що їх не направлятимуть до бойових підрозділів або десантно-штурмових військ.

Процес відбуватиметься через письмове погодження з військовою частиною. Кандидати проходитимуть медичну комісію, співбесіду в територіальних центрах комплектування та отримають чіткі вказівки щодо місця служби. Це гарантує, що вони не потраплять до підрозділів із підвищеними вимогами до фізичної підготовки.

Заборони як такої немає – такі особи призиваються за письмовою згодою військових частин окремим мобілізаційним розпорядженням і до тих частин, які не потребують особливих вимог для військовозобовʼязаних. Тобто не до військово-штурмових військ, а до підрозділів забезпечення або до державної служби спеціального транспорту (ДСПП),

– пояснив він.

Монукало також додав, що мобілізація чоловіків віком 50-60 років відбуватиметься за чітко визначеною процедурою, із врахуванням їх фізичного стану та спеціалізації.