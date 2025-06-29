Чи буде мобілізація чоловіків, старших за 50 років у липні

В Україні продовжено загальну мобілізацію та воєнний стан до 7 серпня. У цей період до війська можуть забрати придатних за станом здоров'я військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років.

Мобілізація чоловіків за 50 років відбувається за загальними правилами. Вони можуть бути призвані за відсутності підстав для відстрочки, передає 24 Канал.

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Кого з чоловіків за 50 мобілізують

Передусім мобілізують чоловіків старших за 50 років, які мають дефіцитні військові спеціальності: зв'язківців, інженерів, інших досвідчених фахівців, потрібних бойовим частинам.

Водночас чоловіків за 50 років не направляють на штурмові чи передові позиції.

Зазвичай тих, хто має відповідний досвід чи освіту, розподіляють за спеціальністю (найчастіше в піхоту), а тих, хто раніше не служив і не має військової підготовки, відправляють на додаткову підготовку і потім уже розподіляють по частинах за потребою.

Після навчання таких резервістів можуть скерувати туди, де дуже бракує людей (захист районів, логістика, оборонні підприємства тощо).

Водночас мобілізація чоловіків за 55 відбувається за аналогічними принципами, проте тих, хто наближається до 60 років, зазвичай уже не розглядають. Після 60 осіб звільняють від служби на підставі граничного віку.

Нагадаємо, що чоловіки, яким виповнилося 60 років, зможуть добровільно укладати контракт на військову службу під час воєнного стану.