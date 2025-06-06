Обмежене коло: у Раді пояснили, хто саме з чоловіків за 60 років зможе підписати контракт із ЗСУ

В Україні загальній мобілізації підлягають чоловіки від 25 до 60 років. Водночас громадяни молодші за 25 та старші за 60 мають можливість добровільно долучитися до війська, уклавши контракт.

Нещодавно Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про можливість служби за контрактом для громадян віком від 60 років. В ефірі Еспресо нардеп та член Комітету з нацбезпеки Федір Веніславський уточнив, що чоловіки за 60 років не зможуть масово укладати контракти, передає 24 Канал.

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Особливості залучення чоловіків за 60 років до війська

Нардеп пояснив, що до другого читання у законопроєкт будуть додані правки, які виключатимуть "масового вступу на службу колишніх полковників і підполковників після 60 років із метою укладання контракту, отримання грошових виплат та подальшого перерахунку пенсії з метою поліпшення матеріального становища".

Контракти для чоловіків за 60 років будуть доступні лише для обмеженого кола осіб. Йдеться передусім про унікальних фахівців, яких справді потребує сектор безпеки й оборони.

Веніславський уточнив, що рішення про підписання контракту з чоловіками старшими за 60 ухвалюватиметься виключно на розсуд військового керівництва і лише на найвищому рівні, щоб запобігти можливим зловживанням.