У Раді готують законопроєкт про мобілізацію і демобілізацію: Арахамія окреслив основні питання

В Україні оголошений воєнний стан, а разом із ним – загальна мобілізація. Давид Арахамія анонсував новий великий законопроєкт про мобілізацію та демобілізацію.

Пролив світло на ці питання він в ефірі телемарафону 22 листопада. Зокрема, глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, про що дискутують на Комітеті з нацбезпеки.

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Планують розробити комплексний документ

Питання мобілізації стосується майже кожного громадянина України, тому в кожного народного депутата, як в окремого суб'єкта законодавчої ініціативи, виникає багато коли гарних, коли не дуже гарних ідей стосовно того, як врегулювати це питання,

– зазначив Арахамія.

Він додав, що останнім часом з'являється багато інформації, яка стосується вдосконалення процедури як мобілізації, так і демобілізації. За словами глави партії, десь це можуть бути просто чиїсь ідеї без консультацій з військовими. А десь – нотатки з обговорень, що постійно ведуться у Комітеті з питань нацбезпеки.

Він пролив світло на те, щодо чого дискутують на Комітеті. За словами Давида Арахамії, намагаються розробити комплексний документ, який стосувався таких питань:

Що робити з військовими, котрі воюють 2 роки без ротації?

Чому люди з інвалідністю 1 та 2 групи не можуть демобілізуватися?

Бійці, котрі повернулися з полону, наразі не мають можливості демобілізуватися.

Також є онкохворі військові, які можуть виконувати завдання дуже обмежено. Відтак, з ними теж потрібно юридично розв'язати питання.

Крім того, слід врегулювати питання з призовним віком.

Давид Арахамія також звернув увагу на інші ініціативи, які дозволяють мобілізувати людей. Одна з них розділяє бійців на фронті і тих, хто працюватиме на оборонних підприємствах. Водночас він зазначив, що ідея – не завжди те, що втілюється у законі.

До кінця року за участі Міноборони і Генштабу плануємо розробити комплексний документ, який має дати відповіді на всі ці питання. Коли щодо нього буде консенсус – він буде винесений у зал,

– зазначив Арахамія.

У цьому матеріалі ми розповідали, як проходить мобілізація в Україні. Дізнайтеся, кого насамперед призивають до лав ЗСУ.