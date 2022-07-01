Знову мало "м'яса": окупанти хочуть закинути на війну курсантів з Донецька

Російські окупанти вже давно виловили більшість чоловіків окупованого Донбасу й відправили на війну. Однак і цього загарбникам виявилося мало.

Тепер вони хочуть, аби проти Збройних Сил України воювали курсанти. Про це журналістам 24 каналу повідомили джерела у розвідці.

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Військово-політичне керівництво держави-агресорки хоче кинути на вірну смерть випускників окупаційної академії МВС Росії в Донецьку. Курсанти, ясна річ, не в захваті від такої ідеї. Батьки також не хочуть відпускати дітей на війну. Тож біля навчального закладу вже зібралися рідні випускників. Вони вимагають не мобілізовувати їхніх синів на війну.

Росія вже кидала на війну студентів

У березні в полон до ЗСУ потрапили студенти з окупованого Донбасу, які воювали у складі ворожої армії. Вони розповіли, що не знали, що їдуть на війну. Студентам обіцяли навчання у Росії, а натомість перекинули на Харківський напрямок. Деяким з полонених нема ще навіть 20 років. Вони розповіли, що ніколи в житті не тримали у руках зброю, а військової справи їх "вчили" у потязі.

Окупанти не покладали на студентів ніяких надій, адже ті не пройшли ні медичну комісію, ні навчання на полігоні. Молоді хлопці просто мали виконати функцію "гарматного м'яса". Це все, чого від них хотіло російське командування.

Мобілізованих з Донбасу використовують як "гарматне м'ясо"

Росіяни не цінують своїх армійців з Донбасу – їх посилають у бій першими, кидають пораненими тощо. На початку червня повідомляли, що мешканців окупованих територій Донецької та Луганської областей залишають стікати кров'ю без ліків та їжі. Усіх поранених везуть як скот – у вантажівках. За день вивозять 100 – 150 бійців. Далі їх залишаються у госпіталях, однак допомоги не надають. Не діляться з ними навіть знеболювальними.

Людей просто залишають у пекельних муках, поки ті не помруть. Адже в операційних рятують тільки росіян.

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