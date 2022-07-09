"Вийшов по хліб – опинився під Ізюмом": на окупованому Донбасі справжня терор-мобілізація

Російські загарбники продовжують тероризувати українців на тимчасово окупованих територіях Донбасу. Один із них просто йшов по хліб, після чого його відправили воювати під Ізюм.

Про це розповідають у Центрі протидії дезінформації. Там підкреслили, що росія влаштувала на цих територіях справжню терор-мобілізацію.

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Ловлять і женуть на війну

Журналіст Денис Казанський розповів, що точними даними ніхто не може апелювати. Але є підозра, що мовиться про десятки тисяч мешканців тимчасово окупованих територій Донбасу, яких вороги відправили на фронт. Цинічним є той факт, що у них ніхто не запитує про наявність бажання воювати.

Їх просто ловлять і женуть на війну, тобто вибору немає. Варіант – лише сховатися або виїхати за хабар,

– підкреслив він.

Колишній мешканець Луганщини, котрого звати Олег, поділився додатковою інформацією. Він зауважив, що чоловіків збирають буквально звідусіль. Їх хапають просто посеред вулиць. Ба більше, можуть перестріти під під'їздом і відправити на фронт.

Так, одного спіймали під час його походу по хліб. Чоловіка забрали та відправили воювати під Ізюм. Йому в руки дали автомат і вказали напрямок, куди потрібно бігти.

Той же Олег додав, що Луганськ отримав жартівливу назву – "місто наречених". А все тому, що чоловіки просто бояться висунути носа з дому. Тож їм доводиться буквально цілими днями сидіти вдома, щоб їх не вивезли на фронт.

У росії можуть запровадити загальну мобілізацію

Зауважимо, що у кремлі серйозно розмірковують над загальною мобілізацією. На цьому наголосив російський опозиційний політик Геннадій Гудков. Він підкреслив, що відповідне рішення може свідчити про відсутність ресурсів у росії.

Гудков додав, що наразі мобілізована частина військово-промислового комплексу. Вона працює цілодобово над виробництвом озброєння для армії росії. А це означає, що потенціал у країни-агресорки залишається великим.

Крім того, ворогові вдалось мобілізувати майже 180 тисяч військових. Цього вдалось досягнути винятково грішми. Водночас слід розуміти, що ця частина бійців вирізняється поганою підготовкою, а також має значно гіршу зброю. Основна її перевага полягає у кількості як особового складу, так і того самого озброєння.

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