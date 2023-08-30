Забирають на фронт 17 – 18-річних: як Росія здійснює мобілізацію на окупованому Донбасі

Окупанти продовжують незаконну мобілізацію на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Чоловічого населення там значно поменшало.

Про це 24 Каналу розповів правозахисник, засновник ГО "Східна правозахисна група" Павло Лисянський, зауваживши, що незаконна мобілізація на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей триває. Але є нюанс.

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Фундамент мобілізації – 16 – 17 річні

Як наголосив Лисянський, окупанти насамперед орієнтуються на 16 – 17 річних хлопців. Їм забороняють виїзд, починаючи з 16-річчя. А вже, як тільки виповниться 17,5 – 18 років, то забирають їх на фронт.

За півтора року повномасштабної війни величезна кількість місцевих мешканців загинула через дії окупантів з мобілізації. В регіоні є населені пункти, які буквально перестали існувати.

Там є міста, де зараз у них 30% населення від 2014 року. А деякі невеликі селища взагалі перестали існувати. Чапаєвка (Залізничне) Антрацитівського району, Оріхове Луганської області тощо,

– зауважив Лисянський.

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Ситуація з населенням у Донецькій та Луганській областях складна. Окупанти вже дійшли до того, що намагаються мобілізувати мігрантів із Середньої Азії. Їм видають російські паспорти та кидають на фронт.

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