Чи можуть ФОП і гіг-спеціалісти отримати відстрочку від мобілізації: в Мінекономіки пояснили

У червні 2023 року почали обговорювати можливість того, аби ФОП і гіг-спеціалисти могли отримати дозвіл на бронювання й на відстрочку від мобілізації. Втім, таку пропозицію не підтримали в Міноборони.

Як пояснили в Мінекономіки, пропозицію щодо бронювання ФОП і гіг-спеціалістів не підтримали в Міноборони й Генштабі ЗСУ. Нині таки фахівці не можуть отримати відстрочку.

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Що говорять в Мінекономіки

У червні директор департаменту економіки безпеки і оборони Мінекономіки Сергій Сметанко заявляв, що є "певні напрацювання" щодо можливості, аби ФОП і гіг-спеціалісти змогли отримати бронювання від мобілізації. Проте наразі жодних змін у законодавстві немає.

Чинний закон передбачає, що бронюватися можуть лише підприємства, установи й організації. Законом не передбачено бронювання ФОП та гіг-контракторів. Наразі державними органами, галузевими об'єднаннями, представниками бізнесу не висловлено змістовних, збалансованих і узгоджених пропозицій щодо внесення змін до статей 23 – 25 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію",

– наголосили в Мінекономіки.

Заступник міністра економіки Ігор Фоменко у коментарі DOU зазначив, що на сьогодні Міноборони й Генштаб не підтримували рішень, які дозволили б розширити категорій військовозобов'язаних, які б змогли отримати бронювання.

"Водночас інформуємо, що з метою правової оцінки можливості застосування норм цього закону до ФОП, Мінекономіки звернулося до Мін'юсту", – повідомив Фоменко.

Крім того, у Дія City також пояснили, що законодавчих змін щодо процедури бронювання "поки що не планується", й отримати відстрочку можуть лише ті фахівці, які офіційно оформлені згідно з Кодексом законів про працю України.

Процедуру бронювання в ІТ-галузі хочуть покращити

Президентка IT Ukraine Association і Managing / HR Operations Director Luxoft Олена Самборська наголосила, що нині тривають переговори з урядом щодо покращення процедури бронювання спеціалістів в ІТ-галузі. Вона пояснила, що нині такі фахівці можуть отримувати відстрочку від мобілізації, втім процедура не враховує специфіки ІТ.

Нині в Асоціації прагнуть донести, що важливо враховувати й специфіку.

Ми продовжуємо консультацію з державою через нашу ІТ-асоціацію, і працюємо над цим питанням. Воно складне і дуже неоднозначне, ми не можемо сказати "хочемо 100% чи 80% хедкаунту забронювати". Це та історія, яка потребує додаткових консультацій на рівні профільного міністерства, на рівні Генштабу. Тому ми продовжуємо роботу,

– заявила Самборська.

Вона також повідомила, що нині в Україні є близько 362 тисяч айтівців, серед яких близько 5 тисяч – служать на фронті, а 3,5 тисячі – заброньовано.