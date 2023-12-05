Мобілізація через Lobby X: чи можливе переведення на фронт, попри іншу посаду
Джерело:DOU
В Україні запроваджують новий підхід до мобілізації. Так, Міністерство оборони підписало контракти із компаніями для проведення рекрутингу до Сил оборони, зокрема з компанією Lobby X.
Керівниця воєнного департаменту Lobby X Ольга Бандрівська розповіла, як на практиці відбуватиметься взаємодія та які гарантії отримають фахівці, що хочуть долучитися до конкретних підрозділів.
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Зміна військово-облікової спеціальності під час воєнного стану
Законодавство України передбачає, що під час воєнного стану можна переводити військових на інші посади, в інші підрозділи без їх згоди. У разі зміни військово-облікової спеціальності або переведення на споріднену ВОС, проводиться відповідне навчання військового перед переведенням.
Мобілізація через ТЦК не дає гарантії, що фахівці призиваються за тими спеціальностями та досвідом, які в них є. Так, можуть траплятися випадки, коли люди, які мобілізовані можуть бути перенавчені на необхідні ВОС та направлені на службу за ними.
Чи впливає призов через Lobby X на можливість переведення на передову
Нещодавно у Міноборони заявили про запуск проєкту із рекрутингу до Збройних Сил України. Так, договір про співпрацю підписали заступниця міністра оборони Наталія Калмикова та голова організації Lobby X Владислав Грезєв.
Керівниця воєнного департаменту Lobby X Ольга Бандрівська розповіла, чи гарантує проєкт, що військовий, який приходить на визначену посаду, не буде переведений на місце стрільця, наприклад, і від чого це залежить.
Ми гарантуємо, що кандидат потрапить у той підрозділ і на ту посаду, на яку він сам подався. На етапі співбесіди, відбору кандидат може змінити своє рішення і відмовитись від ролі, якщо якісь із умов йому не підійшли. Це вільний ринок праці. Та від зміни ролей в майбутньому ми не можемо убезпечити. Ніхто не знає, як розвернуться події на фронті через певний час,
– пояснила Ольга Бандрівська.
За словами керівниці воєнного департаменту Lobby X, робота компанії не пов’язана із ТЦК, через договір із Міноборони проєкт налаштував роботу напряму з підрозділами.
Міністерство оборони стратегічно керує та вдосконалює політики у сфері людського капіталу в Силах безпеки і оборони. Військові підрозділи звертаються до нас із запитом на пошук людей на конкретні посади і отримують кандидатів, що добровільно виявили бажання долучитися до них,
– зазначила Бандрівська.
Які зміни щодо мобілізації пропонують найближчим часом
В Україні готують зміни до законодавства у сфері військової діяльності, зокрема, мобілізації. Найближчими днями Рада буде розглядати низку законопроєктів.
- Встановлення відпустки терміном 90 днів з оплатою грошового забезпечення для осіб, звільнених з полону. Унормування, які документи повинен мати військовослужбовець або військовозобов'язаний під час проходження ВЛК чи лікування після поранення, а що має забезпечити держава через ВЛК, аби зменшити бюрократію;
- встановлення права на звільнення з військової служби осіб без громадянства або іноземців;
- встановлення права на звільнення з військової служби осіб, що мають інвалідність першої, другої групи;
- встановлення права на звільнення з військової служби або демобілізацію жінок-курсантів, які достроково розірвали контракт.