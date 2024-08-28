У Києві скликали Раду оборони щодо питання мобілізації

В українській столиці зібралася Рада оборони. Під час засідання були обговорені питання мобілізації та початку навчального процесу.

За повідомленням начальника КМВА Сергія Попка, Рада оборони Києва розглянула кілька важливих для міста питань.

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Мобілізація у столиці

Передусім, йшлося про організацію та гарантування безперервної та ефективної роботи об’єднаних центрів мобілізації.

уточнено склад адміністрацій центрів, в яких працюватимуть найбільш кваліфіковані кадри з представників РДА в місті Києві, районних ТЦК та СП, районних управлінь ГУ Національної поліції у місті Києві, відділів охорони здоров’я для здійснення координації та контролю за роботою лікарів, включених до складу військово-лікарських комісій;

визначено режим роботи адміністрації об’єднаних центрів мобілізації для кращого забезпечення проведення медичних оглядів та професійно-психологічного відбору у визначені терміни щоб забезпечити відповідну пропускну спроможність об’єднаних центрів мобілізації;

звернуто увагу на роботу ВЛК для забезпечення цілодобового проведення медичних оглядів та гарантованого проведення заходів мобілізації.

Навчання в умовах обстрілів та блекауту

Також на Раді говорили про організацію безпечного та якісного освітнього процесу у закладах освіти міста Києва у цьому навчальному році.