Загальна мобілізація в Україні: хто отримуватиме повістки у квітні 2024 року
В Україні продовжується загальна мобілізація. Як відбуватиметься призов до армії в квітні 2024 року – читайте в матеріалі 24 Каналу.
Підставою для мобілізації у квітні 2024 року залишається повістка. Після її вручення військовозобов'язаному необхідно обов'язково прибути у ТЦК і СП.
Читайте також Усі будуть на військовому обліку, – Веніславський про найважливіші зміни у мобілізації
Варто зазначити, що повістка вручається особисто військовозобов'язаному, а той повинен поставити підпис про її отримання. У разі відмови складається акт про відмову від отримання повістки.
Які існують види повісток
Існує чотири основні види повісток:
- для уточнення даних;
- на проходження ВЛК;
- мобілізаційне розпорядження (видається, якщо медкомісія визнала придатним для військової служби);
- для призову на строкову військову службу (в умовах воєнного стану не вручається, а в разі ухвалення нового Закону, строкову службу скасують).
Хто може вручати повістки
Повноваження вручати повістки військовозобов'язаним українцям мають не тільки представники Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Таке право також мають:
- представники органів місцевого самоврядування;
- керівники підприємств, установ, організації, де працює військовозобов’язаний незалежно від форми власності та підпорядкування;
- керівники закладів освіти;
- управителі багатоквартирних будинків (ЖЕК і ОСББ);
- посадові особи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (необов'язково керівники).
Хто не має права вручати повістки
Під час мобілізації є декілька категорій людей, які не можуть вручити повістку військовозобов'язаним. Серед них зокрема:
- поліцейські;
- військовослужбовці (в тому числі представники ТрО);
- посадові особи Державної прикордонної служби України.
Розгляд законопроєкту про мобілізацію: що відомо
- Комітет з питань оборони опрацював правки до нового законопроєкту. Їх було понад 4 тисячі. Депутати ще планують повернутися до деяких питань, коли підготують фінальну концепцію закону. Зокрема мовиться про відстрочку, обмеження за неявку до ТЦК і стимулювання до призову.
- У документі передбачили низку змін. Наприклад, зменшується вік для мобілізації з 27 до 25. Крім цього, вводиться обов'язковий військовий вишкіл для 18-річних юнаків. Вони самі зможуть обрати час, коли його проходити. Це стане заміною строкової служби.
- Зміни стосуватимуться обмежено придатних. Ці люди пройдуть повторну лікарську комісію. Там чітко встановлять, чи вони є придатними й можуть повернутися в бойові підрозділи, чи непридатними й будуть звільнені. Формулювання "обмежено придатний" скасують.