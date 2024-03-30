Загальна мобілізація в Україні: хто отримуватиме повістки у квітні 2024 року

В Україні продовжується загальна мобілізація. Як відбуватиметься призов до армії в квітні 2024 року – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Підставою для мобілізації у квітні 2024 року залишається повістка. Після її вручення військовозобов'язаному необхідно обов'язково прибути у ТЦК і СП.

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Варто зазначити, що повістка вручається особисто військовозобов'язаному, а той повинен поставити підпис про її отримання. У разі відмови складається акт про відмову від отримання повістки.

Які існують види повісток

Існує чотири основні види повісток:

для уточнення даних;

на проходження ВЛК;

мобілізаційне розпорядження (видається, якщо медкомісія визнала придатним для військової служби);

для призову на строкову військову службу (в умовах воєнного стану не вручається, а в разі ухвалення нового Закону, строкову службу скасують).

Хто може вручати повістки

Повноваження вручати повістки військовозобов'язаним українцям мають не тільки представники Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Таке право також мають:

представники органів місцевого самоврядування;

керівники підприємств, установ, організації, де працює військовозобов’язаний незалежно від форми власності та підпорядкування;

керівники закладів освіти;

управителі багатоквартирних будинків (ЖЕК і ОСББ);

посадові особи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (необов'язково керівники).

Хто не має права вручати повістки

Під час мобілізації є декілька категорій людей, які не можуть вручити повістку військовозобов'язаним. Серед них зокрема:

поліцейські;

військовослужбовці (в тому числі представники ТрО);

посадові особи Державної прикордонної служби України.

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