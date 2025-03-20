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24 Канал Новини України Відстрочка від мобілізації у квітні 2025: хто має право та як оформити
20 березня, 20:31
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Відстрочка від мобілізації у квітні 2025: хто має право та як оформити

Анастасія Діденко
Основні тези
  • З 1 квітня 2025 року в Україні продовжується загальна мобілізація, але деякі громадяни можуть отримати відстрочку за станом здоров’я, сімейними обставинами або професійною діяльністю.
  • Для оформлення відстрочки потрібно звернутися до ТЦК і СП з відповідними документами, а деякі категорії можуть оформити її дистанційно через мобільний застосунок "Резерв+".

З 1 квітня 2025 року в Україні продовжується загальна мобілізація, проте деякі громадяни мають право на відстрочку. Вона надається за станом здоров’я, сімейними обставинами або професійною діяльністю.

Про це розповідає 24 Канал. Загальна мобілізація в Україні продовжена до травня 2025 року, проте деякі категорії громадян можуть отримати відстрочку.

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Хто звільнений від мобілізації з 1 квітня?

Це стосується осіб із певними сімейними обставинами, проблемами зі здоров’ям або тих, хто працює у стратегічно важливих сферах.

Згідно зі статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", відстрочку можуть отримати:

За станом здоров’я:

  • Люди з інвалідністю будь-якої групи;
  • Тимчасово непридатні до служби за рішенням військово-лікарської комісії (ВЛК) – від 6 до 12 місяців із повторним медоглядом.

За сімейними обставинами:

  • Батьки трьох і більше дітей до 18 років (крім боржників із аліментів);
  • Одинокі батьки або опікуни дітей до 18 років;
  • Особи, які виховують дитину з інвалідністю чи тяжким захворюванням;
  • Ті, хто доглядає за тяжкохворими родичами (чоловік/дружина, дитина, батьки);
  • Опікуни недієздатних осіб;
  • Чоловіки, у яких дружина має інвалідність I чи II групи.

За професійною діяльністю:

  • Студенти денної форми навчання;
  • Викладачі та науковці, які працюють від 0,75 ставки та мають відповідний ступінь або звання;
  • Працівники критично важливих підприємств (бронювання можливе до 30 березня 2025 року).

Як оформити відстрочку

Для отримання відстрочки потрібно звернутися до ТЦК і СП із відповідними документами (паспорт, військовий квиток, довідка про підстави для відстрочки).

Деякі категорії громадян можуть оформити відстрочку дистанційно через мобільний застосунок "Резерв+". Спрощену процедуру отримання довідки можуть використати студенти, багатодітні батьки та особи з інвалідністю.