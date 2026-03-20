Мобілізація з квітня 2026 року: про які зміни потрібно знати військовозобов'язаним

У квітні 2026 року в Україні продовжують діяти основні правила мобілізації, але з'являються нові цифрові сервіси та уточнення щодо відстрочок. Зокрема, онлайн-бронювання дозволяє громадянам і підприємствам оперативно оформлювати захист критично важливих працівників.

У березні 2026 року відбулися зміни, які можуть вплинути на процес мобілізації в Україні у квітні. Про це розповіла адвокатка Оксана Воробей для Фактів ICTV.

Що зміниться у квітні?

Мобілізація продовжується в умовах воєнного стану, який діє щонайменше до травня 2026 року. Фактичні правила комплектування ЗСУ поступово змінюються через цифровізацію та уточнення повноважень територіальних центрів комплектування (ТЦК).

Зверніть увагу! Законопроєкт №15076 передбачає заборону примусового затримання громадян, більш чіткий порядок перевірки військово-облікових документів та обмеження силових методів під час мобілізаційних заходів. Наразі це лише законопроєкт, і правила роботи ТЦК залишаються незмінними.

Продовжується цифрове бронювання через застосунок Дія, зокрема для критично важливих підприємств оборонного сектору. Тимчасове бронювання може тривати до 45 днів, що дозволяє усунути формальні порушення та впорядкувати облікові дані. Також запрацював механізм автоматичного продовження бронювання без скасування попереднього рішення, який займає до 24 годин.

Окремі зміни стосуються ІТ-фахівців, яких можуть залучати до цифрової трансформації ЗСУ відповідно до указу президента. Вони можуть проходити службу за спеціальністю у кібербезпеці, аналітиці та технологіях із можливістю отримання офіцерського звання, залежно від потреб ЗСУ та рішення командування.

Крім того, Міністерство охорони здоров'я роз'яснило порядок визначення потреби в постійному сторонньому догляді для оформлення відстрочок. Важливо, що оцінюється фактична здатність людини до самообслуговування, пересування та контролю поведінки, а не лише діагноз.

Нагадаємо! Президент Зеленський підписав закон №4782-IX, який надає військовослужбовцям контракту 18 – 24 річного віку 12-місячну відстрочку від мобілізації після завершення служби за власною згодою. Програма передбачає виплати 1 мільйон гривень та соціальні гарантії.

Запис до ТЦК і СП можна здійснити онлайн через мобільний застосунок Резерв+, що забезпечує зручність, контроль над записом та юридичну силу заявок. Нові можливості передбачають також оформлення відстрочок для багатодітних батьків, за умови актуальних даних у державних реєстрах і відсутності простроченої заборгованості з аліментів.

Про що ще мають знати військовозобов'язані?