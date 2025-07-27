Чи можуть змусити підписати контракт чоловіків за 60: пояснення юристки

Верховна Рада ухвалила закон № 4467-IX, згідно з яким військову службу можуть проходити особи за 60 років. Юристка розповіла, які умови контракту та чи можуть змусити його підписати.

Про це пише 24 Канал із посиланням на ТСН. У коментарі виданню адвокатка Марина Бекало пояснила умови контракту 60+.

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Як відбувається мобілізація людей за 60 років?

Для укладання контракту така людина має бути визнана ВЛК придатною до військової служби та отримати листа-згоди від командира військової частини, з якою буде укладатися контракт. Для осіб офіцерського складу такий лист-згода додатково має бути погоджений з Генштабом ЗСУ.

Для людей 60+ контракт укладається з випробувальним терміном строком до 6 місяців, а строк дії контракту становить один рік з можливістю пролонгації ще на один рік.

Достроково припинити контракт можна у разі:

Скасування воєнного стану.

Не проходження випробувального терміну.

Службової невідповідності.

Марина Бекало зазначила, що процедура укладання контракту з особами 60+ особливо нічим не відрізняється від загального порядку, окрім як отримання згоди від командира військової частини, а для осіб офіцерського складу також погодження з Генштабом ЗСУ.

У мережі шириться інформація, нібито військовослужбовці ТЦК можуть зупинити осіб віком 60+, щоб змусити підписати контракт. Проте, запевнила юристка, це не відповідає дійсності, адже немає жодного практичного сенсу.

"Змусити підписати контракт на проходження військової служби неможливо, оскільки служба є добровільною, та для таких осіб встановлюється випробувальний термін. У разі службової невідповідності чи не проходження випробування, з такими особами розривається контракт. Отже, зупиняти на вулицях осіб 60+ з метою змусити підписати контракт немає жодного практичного сенсу", – сказала вона.