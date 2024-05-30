Мобілізація людей з інвалідністю з 1 червня: з якими хворобами не будуть служити

Людей з інвалідністю можуть мобілізувати тільки за власним бажанням. Проте у Міністерстві охорони здоров'я пояснювали, що інвалідність чоловіків, отриману вперше після 24 лютого 2022 року, перевірятимуть.

Це стосується чоловіків з 2 та 3 групами інвалідності, яку вперше встановили з початку повномасштабного вторгнення й до набуття чинності нового закону про мобілізацію 18 травня 2024 року.

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Що відомо про зміни щодо людей з інвалідністю

Повторно не потрібно проходити перевірку людям, які:

отримали інвалідність 2 та 3 групи у порядку підвищення або зменшення групи інвалідності,

мають інвалідність через захворювання чи поранення (травм, контузій, каліцтв), які одержані під час захисту Вітчизни;

не мають кінцівки, кистей рук (кисті руки), стоп ніг (стопи ноги), одного з парних органів,

мають онкологічне захворювання,

мають інтелектуальні порушення чи психічні розлади, церебральний параліч або інші паралітичні синдроми, з причини інвалідності з дитинства.

Самостійно з'являтись для проходження повторного огляду усім людям, що мають встановлений статус після 24 лютого 2022 року наразі не потрібно,

– запевнили в міністерстві.

Які хвороби передбачають надання 2 групи інвалідності

Належність людини до певної групи інвалідності визначають накази Міністерства охорони здоров'я та постанови Кабміну.

Так, 2 групу інвалідності встановлюють людині, якщо у неї:

цироз печінки з гепатоспленомегалією і портальною гіпертензією III ступеня за неефективності реабілітаційних заходів;

відсутність однієї легені та хронічна легенева недостатність II ступеня внаслідок патологічних змін другої легені;

стійкий повний птоз на обох очах після всіх видів відновного лікування та необоротні зміни органу зору з гостротою зору з переносною корекцією 0,05 - 0,08 або концентричним звуженням поля зору до 20 градусів від точки фіксації на обидва ока або на око, що краще бачить;

параліч нижньої кінцівки, виражені тетрапарез, трипарез, верхній або нижній парапарез, геміпарез за неефективності заходів фізичної реабілітації;

паркінсонівський синдром внаслідок хвороби Паркінсона або вторинного паркінсонізму з вираженими акінетико-ригідним, дискінетичним та постуральним синдромами;

дефекти черепа (60 кв. сантиметрів і більше), не заміщені аутокісткою;

екзартикуляція верхньої кінцівки в плечовому суглобі, екзартикуляція стегна;

коротка кукса стегна у разі неможливості протезування;

кукса обох гомілок;

хибна кукса нижньої кінцівки або обох стоп на рівні суглоба Шопара у разі неможливості реабілітації та протезування;

анкілоз або різко виражена контрактура кульшового суглоба (порушення функції суглоба III ступеня) з вираженою контрактурою, анкілозом колінного суглоба, ампутаційною куксою ступні на рівні суглоба Лісфранка та вищому рівні за неефективності та безперспективності реабілітаційних заходів;

кукса стегна чи гомілки в поєднанні з іншою незворотною патологією у разі неможливості реабілітації, що призводить у сукупності до обмеження життєдіяльності II ступеня;

деформація грудної клітини внаслідок резекції п’яти та більше ребер за наявності легеневої недостатності II ступеня;

кукса верхньої або нижньої кінцівки, поєднана з глухотою на обидва вуха або відсутністю зору на одне око, або помірною афазією;

параліч або виражений парез однієї кінцівки, поєднаний з глухотою на обидва вуха або відсутністю зору на одне око, або помірною афазією, або помірними розладами функції тазових органів;

цукровий діабет (середнього або тяжкого перебігу) в поєднанні з ампутацією нижньої кінцівки на рівні верхньої третини гомілки та вище;

калова (сечова) нориця, неприродний задній прохід за неефективності або наявності протипоказань до оперативного втручання;

кукса стегна за помірного порушення рухових чи статичних функцій іншої нижньої кінцівки (деформуючий артроз кульшового суглоба I-II ступенів, неправильно зрослий злам стегнової кістки зі скривленням осі, вкорочення кінцівки на 2-3 сантиметри, фіброзний анкілоз колінного суглоба, помірна контрактура колінного суглоба, помірна контрактура скокового суглоба, порушення функції суглоба II ступеня);

стан після трансплантації внутрішніх органів за умови сприятливого перебігу післяопераційного періоду;

стан після ендопротезування двох суглобів (кульшових, колінних) у різних поєднаннях;

психічне захворювання, інвалідність внаслідок якого триває понад десять років;

єдина функціонуюча нирка за наявності хронічної ниркової недостатності III ступеня.

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Інвалідність 3 групи людям встановлюють, якщо у людини є один з діагнозів: