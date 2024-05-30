Мобілізація людей з інвалідністю з 1 червня: з якими хворобами не будуть служити
Людей з інвалідністю можуть мобілізувати тільки за власним бажанням. Проте у Міністерстві охорони здоров'я пояснювали, що інвалідність чоловіків, отриману вперше після 24 лютого 2022 року, перевірятимуть.
Це стосується чоловіків з 2 та 3 групами інвалідності, яку вперше встановили з початку повномасштабного вторгнення й до набуття чинності нового закону про мобілізацію 18 травня 2024 року.
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Що відомо про зміни щодо людей з інвалідністю
Повторно не потрібно проходити перевірку людям, які:
- отримали інвалідність 2 та 3 групи у порядку підвищення або зменшення групи інвалідності,
- мають інвалідність через захворювання чи поранення (травм, контузій, каліцтв), які одержані під час захисту Вітчизни;
- не мають кінцівки, кистей рук (кисті руки), стоп ніг (стопи ноги), одного з парних органів,
- мають онкологічне захворювання,
- мають інтелектуальні порушення чи психічні розлади, церебральний параліч або інші паралітичні синдроми, з причини інвалідності з дитинства.
Самостійно з'являтись для проходження повторного огляду усім людям, що мають встановлений статус після 24 лютого 2022 року наразі не потрібно,
– запевнили в міністерстві.
Які хвороби передбачають надання 2 групи інвалідності
Належність людини до певної групи інвалідності визначають накази Міністерства охорони здоров'я та постанови Кабміну.
Так, 2 групу інвалідності встановлюють людині, якщо у неї:
- цироз печінки з гепатоспленомегалією і портальною гіпертензією III ступеня за неефективності реабілітаційних заходів;
- відсутність однієї легені та хронічна легенева недостатність II ступеня внаслідок патологічних змін другої легені;
- стійкий повний птоз на обох очах після всіх видів відновного лікування та необоротні зміни органу зору з гостротою зору з переносною корекцією 0,05 - 0,08 або концентричним звуженням поля зору до 20 градусів від точки фіксації на обидва ока або на око, що краще бачить;
- параліч нижньої кінцівки, виражені тетрапарез, трипарез, верхній або нижній парапарез, геміпарез за неефективності заходів фізичної реабілітації;
- паркінсонівський синдром внаслідок хвороби Паркінсона або вторинного паркінсонізму з вираженими акінетико-ригідним, дискінетичним та постуральним синдромами;
- дефекти черепа (60 кв. сантиметрів і більше), не заміщені аутокісткою;
- екзартикуляція верхньої кінцівки в плечовому суглобі, екзартикуляція стегна;
- коротка кукса стегна у разі неможливості протезування;
- кукса обох гомілок;
- хибна кукса нижньої кінцівки або обох стоп на рівні суглоба Шопара у разі неможливості реабілітації та протезування;
- анкілоз або різко виражена контрактура кульшового суглоба (порушення функції суглоба III ступеня) з вираженою контрактурою, анкілозом колінного суглоба, ампутаційною куксою ступні на рівні суглоба Лісфранка та вищому рівні за неефективності та безперспективності реабілітаційних заходів;
- кукса стегна чи гомілки в поєднанні з іншою незворотною патологією у разі неможливості реабілітації, що призводить у сукупності до обмеження життєдіяльності II ступеня;
- деформація грудної клітини внаслідок резекції п’яти та більше ребер за наявності легеневої недостатності II ступеня;
- кукса верхньої або нижньої кінцівки, поєднана з глухотою на обидва вуха або відсутністю зору на одне око, або помірною афазією;
- параліч або виражений парез однієї кінцівки, поєднаний з глухотою на обидва вуха або відсутністю зору на одне око, або помірною афазією, або помірними розладами функції тазових органів;
- цукровий діабет (середнього або тяжкого перебігу) в поєднанні з ампутацією нижньої кінцівки на рівні верхньої третини гомілки та вище;
- калова (сечова) нориця, неприродний задній прохід за неефективності або наявності протипоказань до оперативного втручання;
- кукса стегна за помірного порушення рухових чи статичних функцій іншої нижньої кінцівки (деформуючий артроз кульшового суглоба I-II ступенів, неправильно зрослий злам стегнової кістки зі скривленням осі, вкорочення кінцівки на 2-3 сантиметри, фіброзний анкілоз колінного суглоба, помірна контрактура колінного суглоба, помірна контрактура скокового суглоба, порушення функції суглоба II ступеня);
- стан після трансплантації внутрішніх органів за умови сприятливого перебігу післяопераційного періоду;
- стан після ендопротезування двох суглобів (кульшових, колінних) у різних поєднаннях;
- психічне захворювання, інвалідність внаслідок якого триває понад десять років;
- єдина функціонуюча нирка за наявності хронічної ниркової недостатності III ступеня.
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Інвалідність 3 групи людям встановлюють, якщо у людини є один з діагнозів:
- відсутність одного ока;
- відсутність однієї нирки;
- відсутність однієї легені;
- одностороння мастектомія внаслідок злоякісного новоутворення;
- стійкий повний птоз на одному оці після проведення всіх видів відновного лікування;
- сліпота на одне око (гострота зору з переносною корекцією 0,05 і нижче або концентричне звуження поля зору до десяти градусів від точки фіксації);
- двостороння глухота;
- стійка трахеостома;
- стеноз гортані II-III ступенів унаслідок травматичного або інфекційного ураження нервово-м'язового апарату гортані з одно- або двостороннім парезом і стійкою дисфонією;
- стійка афонія органічного генезу;
- дефект щелепи або твердого піднебіння, якщо протезування не забезпечує жування;
- рубці та дефекти, що спотворюють обличчя, які не піддаються хірургічно-косметологічній корекції;
- гіпофізарний нанізм. Остеохондропатія, остеохондродистрофія при зрості менш як 150 сантиметрів;
- помірна сенсорна афазія;
- параліч кисті;
- параліч або виражений парез верхньої чи нижньої кінцівки, що супроводжується значним обмеженням об'єму активних рухів у всіх суглобах і гіпотрофією м'язів;
- чужорідне тіло в речовині головного мозку внаслідок травми, якщо воно супроводжувалося абсцесом мозку або менінгоенцефалітом;
- значний дефект кісток черепа три кв. см і більше, окрім випадків заміщення його аутокісткою, або при менших розмірах, якщо є пульсація мозку, або за відсутності пульсації у випадках, коли травма супроводжувалася ускладненням, наприклад, інфекційно-гнійним процесом;
- відсутність кисті та вищий рівень ампутації верхньої кінцівки;
- помилковий суглоб плеча або обох кісток передпліччя;
- відсутність усіх фаланг чотирьох пальців кисті, за винятком першого;
- відсутність трьох пальців кисті, включно з першим;
- анкілоз або виражена контрактура тих самих пальців у функціонально
- невигідному положенні;
- відсутність першого і другого пальців із відповідними п'ястними кістками;
- відсутність перших пальців обох кистей;
- відсутність трьох пальців кисті з відповідними п'ясними кістками;
- кукса стегна або гомілки;
- кукса стопи на рівні суглоба Лісфранка або на вищому рівні;
- двостороння кукса стопи з резекцією головок плеснових кісток за Шарпом;
- різко виражена контрактура або анкілоз двох скачкових суглобів;
- різко виражена контрактура або анкілоз скакового суглоба з розташуванням стопи у функціонально невигідному положенні;
- різко виражена контрактура або анкілоз тазостегнового, або колінного суглоба;
- вроджений або набутий вивих одного тазостегнового суглоба зі значним порушенням функції;
- деформація грудної клітки внаслідок резекції чотирьох і більше ребер за наявності дихальної недостатності I ступеня і більше;
- помилковий суглоб стегна або обох кісток гомілки чи великої гомілкової кістки за неефективності реабілітаційних заходів після п'яти років спостереження;
- нестійкий колінний або тазостегновий суглоб із вираженим порушенням функції кінцівки;
- вкорочення нижньої кінцівки на сім сантиметрів і більше;
- ендопротез колінного або тазостегнового суглоба, або діафіза великих трубчастих кісток;
- сколіоз III ступеня, кіфосколіоз III ступеня з наявністю дихальної недостатності або сколіоз чи кіфосколіоз IV ступеня;
- анкілоз або різко виражена контрактура ліктьового суглоба у функціонально невигідному положенні;
- контрактура передпліччя в положенні повної пронації;
- ішемічна контрактура передпліччя Фолькмана з вираженим функціональним порушенням кисті;
- екстирпація шлунка, тотальна колопроктектомія, панкреатоектомія з наявністю цукрового діабету;
- тотальна тиреоїдектомія із субкомпенсованим або некомпенсованим гіпотиреозом за адекватного лікування;
- чужорідне тіло в серцевому м'язі або в перикарді внаслідок травми (поранення), штучний клапан серця, функціонуючий кардіостимулятор.