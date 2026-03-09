Мобілізація людей з інвалідністю: хто підлягає призову з 1 березня

В Україні триває загальна мобілізація до закінчення воєнного стану. Призову підлягають чоловіки від 25 до 60 років.

Закон також чітко визначає, хто може бути звільнений від служби. Про це пише "ТСН".

Чи мобілізуватимуть з інвалідністю від 1 березня?

Відповідно до 23 статті Закону України "Про мобілізацію", від призову звільняються, зокрема:

люди з важкими захворюваннями;

ті, хто офіційно має бронювання від підприємства;

особи з інвалідністю будь-якої групи.

Відстрочка може надаватися тимчасово (6 – 12 місяців із повторною комісією) або безстроково, залежно від стану здоров'я.

Зверніть увагу! Наявність інвалідності сама по собі не гарантує звільнення. Потрібно мати документ від експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи (раніше МСЕК) та офіційно оформити відстрочку у ТЦК та СП.

Нагадуємо, що з 1 січня 2026 року в Україні ліквідували медико-соціальні експертні комісії (МСЕК). Натомість оцінку стану здоров'я та встановлення інвалідності здійснюють експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи.

У березні 2026 року законодавчих змін щодо мобілізації осіб з інвалідністю не очікується.

Мобілізація в Україні: останні новини