Кого можуть мобілізувати з 3 групою інвалідності

В Україні триває загальна мобілізація. Законодавством визначено категорії громадян, яких призвати не можуть. До них належать люди, які мають інвалідність.

У статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", у якій визначені підстави для відстрочки від мобілізації, не вказано люди з якими саме групами інвалідності не підлягають призову. Це означає, що інвалідність як, першої, так і третьої групи, є підставою для звільнення від мобілізації, передає 24 Канал.

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Що означає третя група інвалідності

Підставою для отримання 3 групи інвалідності є стійкі, помірної важкості функціональні порушення в організмі, зумовлені захворюванням, наслідками травм або вродженими вадами, що призвели до помірно вираженого обмеження життєдіяльності особи, зокрема її працездатності, але потребують соціальної допомоги та соціального захисту.

Для встановлення 3 групи особи за наявності відповідних підстав мають право звернутися до Медико-соціальної експертної комісії за місцем їх проживання або лікування.

Новий закон дозволяє мобілізувати людей з інвалідністю будь-якої групи тільки за їх власним бажанням. Вони можуть піти служити за контрактом.

Зауважимо, що повторно проходити медичну комісію не зобов'язані:

особи, яким інвалідність II і III груп було встановлено в порядку підвищення/зменшення групи інвалідності;

особи, яким інвалідність встановили також / або за результатами захворювань, поранень (травм, контузій, каліцтв), отриманих під час захисту України;

особи, яким інвалідність встановлена за відсутності кінцівок (кистей рук, стоп ніг, одного з парних органів),

особи, у яких були виявлені онкологічні хвороби, інтелектуальні порушення або психічні розлади, церебральний параліч, паралітичні синдроми у зв’язку з інвалідністю з дитинства.

До слова, чоловік, чия дружина має інвалідність третьої групи через онкологічне захворювання, має право на відстрочку від мобілізації.